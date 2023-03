Ta gra na konsolę Atari 2600 była zaginiona przez 40 lat

Wyjątkowe znalezisko.



Jeden z byłych pracowników firmy Atari odnalazł w swojej kolekcji prototyp gry, która była przez ostatnie czterdzieści cztery uważana za zaginioną. Kopii produkcji nie posiadał nawet sam jej twórca i do tej pory nie był pewien, co stało się z pozostałymi egzemplarzami. Mówimy więc o naprawdę niezwykłym znalezisku raczej niezdarzającym się każdego dnia. Przyjrzyjmy się sprawie bliżej, bo jest naprawdę bardzo ciekawa.





Sonar to zaginiona gra na konsolę Atari 2600



Swego czasu w przedsiębiorstwie Atari pracował programista Brad Stewart, który w latach 70. opracował kilka naprawdę interesujących tytułów (Sky Patrol, Asteroids, Breakout czy Fire Fighter), lecz dwie z nich nie zostały nigdy wydane na konsumencki rynek. Mowa tu o Morse Code Tutor oraz Sonar – to właśnie ta druga została po 44 latach znaleziona w zbiorach Jima Snydera, mężczyzny będącego pracownikiem Atari w podobnym okresie – brzmi absurdalnie, prawda? Doszło jednak do tego wszystkiego przez zupełny przypadek.



Brad Stewart odszedł z tego świata, a jego córka poznała Jima podczas załatwiania pewnych spraw w biurze. Poinformowała go wtedy, że wyrzuciła część dyskietek – ten poprosił ją natomiast, by przyniosła mu przedmioty związane z Atari znajdujące się w garażu zmarłego pracownika, w przeciwnym wypadku trafiłyby bowiem na wysypisko śmieci razem z innymi rzeczami. Kobieta przystała na propozycję i traf chciał, że w kartonach znajdowała się kopia niewydanej produkcji Sonar (na konsolę Atari 2600) działającą na wzór kultowych statków – gracze mogą jednak swobodnie poruszać się po ekranie, by znajdować poukrywane maszyny. Zapis rozgrywki znajdziecie poniżej.







Do tej pory tytuł uważany był za zaginiony, ponieważ nawet sam twórca zawsze uważał, że nie ma jego kopii i nie do końca wie, co stało się z pozostałymi egzemplarzami. Dysk odnaleziony przez Snydera to jednak wciąż prototyp, więc obfituje w brak niektórych funkcji oraz błędy. Analiza kodu wykazała natomiast, iż finalne wydanie miało zawierać losowo generowane plansze, co skłaniałoby graczy do spędzenia więcej czasu na zabawie.



Co ciekawe, w Sonar można bez problemu zagrać na stronie Atari Age gromadzącej wszelkie informacje odnośnie starych gier/konsol od kultowego producenta. Jeśli zaś chodzi o powyższą historię, to Jim planował oddać pozyskaną kolekcję do gamingowego muzeum, ale podobno nie chciało ono przyjąć większości oferowanych przedmiotów.



Źródło: Kotaku / Zdjęcie otwierające: scena z filmu "Sonar ,peviously unreleased Atari 2600 prototype game? & my Amiga powerstick" na kanale The Comics Rack na YouTube