CD PROJEKT zapowiedział zapowiedź dodatku do Cyberpunka 2077

CD Projekt zdecydował się na wykonanie dosyć nietypowego kroku. Gracze zostali bowiem poinformowani, że za kilka miesięcy pojawi się zapowiedź dodatku do Cyberpunka 2077, którego premiera wciąż jest wyznaczona na bieżący rok. Wiele osób zdaje się być zdziwionych tego typu ogłoszeniem i wskazuje na zbieżność tego ogłoszenia z prezentacją finansową grupy kapitałowej. Czego tak więc naprawdę się dowiedzieliśmy?





Ogłoszono datę zapowiedzi dodatku do Cyberpunka 2077



Od premiery Cyberpunka 2077 minęły ponad dwa lata i nie da się ukryć, że produkcja znajduje się teraz w o wiele lepszym stanie. Wszystko rzecz jasna za sprawą debiutu wielu aktualizacji – zapewne część osób woli nie przypominać sobie tego, jak działała gra w momencie premiery. W międzyczasie ukazało się anime osadzone w tym samym uniwersum, co przyczyniło się do wzrostu zainteresowania polskim tytułem. Na horyzoncie natomiast widnieje jeszcze fabularny dodatek, lecz o nim niewiele jeszcze wiadomo.



Jego nazwa to Widmo Wolności i podobno pojawi się na rynku jeszcze w 2023 roku, lecz wyłącznie na komputerach osobistych oraz konsolach aktualnej generacji (posiadacze PS4 oraz Xbox One muszą czuć się nieco porzuceni). Producent nastawia konsumentów na liczne motywy szpiegowskie oraz klimat nieco odbiegający od tego, czego mogli doświadczyć podczas zabawy w podstawową wersję gry. Jak się okazuje, właśnie przekazano kolejne informacje.





Exciting news, chooms: in June we’ll start to share more information about the #PhantomLiberty expansion. Stay tuned! pic.twitter.com/AePD1pWhxP — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) March 30, 2023

Potwierdzono bowiem, że w czerwcu doczekamy się oficjalnego pokazu dodatku do Cyberpunka 2077, wtedy też ruszy jego kampania marketingowa. Wiele więc wskazuje na to, iż już za kilka miesięcy poznamy dokładny termin premiery Widma Wolności oraz faktyczny zapis rozgrywki. Oczekiwania społeczności są naprawdę spore i wiele osób ma ogromną nadzieję na to, że tym razem CD Projekt RED przygotuje coś, co nie będzie wymagało miliona aktualizacji zanim zacznie prawidłowo działać. Pozostaje więc uzbrojenie się w odpowiednią dawkę cierpliwości.



Warto przy okazji przypomnieć, iż deweloperzy pracują teraz nad kilkoma grami, w tym nad nową sagą wiedźmińską oraz kontynuacją tytułowego Cyberpunka 2077. Dodatek do tejże produkcji jest obecnie jedyną potwierdzoną premierą na 2023 rok.



