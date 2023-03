E3 2023 odwołane. To smutne, ale w pełni zrozumiale

To było do przewidzenia.



Tegoroczna edycja wydarzenia E3 została anulowana i tak naprawdę nie wiadomo czy w przyszłości doczekamy się kontynuacji kultowego wydarzenia. Nawet organizatorzy zdają się nie pałać optymizmem i jako główny powód podjęcia tej decyzji podają drastyczne zmiany w branży gamingowej, które mają uniemożliwiać organizację eventu w znanej wszystkim tradycyjnej formule. Przyjrzyjmy się bliżej opublikowanemu oświadczeniu.





Nie będzie E3 2023