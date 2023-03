Windows 11 z aktualizacją, która psuje tę popularną grę. Absurdalna sytuacja

Gracze są zdenerwowani.



Okazuje się, że najnowsza aktualizacja Windowsa 11 popsuła grę Red Dead Redemption 2 – tak, dobrze słyszycie. Sporo osób zaczęło donosić bowiem, że próba uruchomienia produkcji kończy się fiaskiem, gdyż kliknięcie przycisku „Play” nie daje żadnego efektu. Microsoft poinformował, iż przygląda się sprawie, lecz po dwóch dniach nadal nie może poradzić sobie z naprawieniem irytującego kłopotu. Przyjrzyjmy się sprawie nieco bliżej.





Red Dead Redemption 2 popsuty przez aktualizację Windowsa 11