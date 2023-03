Po co Wam konsola, skoro macie Netflixa? Gry z platformy niedługo pojawią się na TV

Za kontroler posłuży natomiast smartfon.



Netflix rozpoczął testy rozwiązania pozwalającego na uruchomienie gier oferowanych w ramach abonamentu bezpośrednio na telewizorze. Teraz można to zrobić wyłącznie przy użyciu smartfona, to znacząco ogranicza liczbę osób potencjalnie zainteresowanych zabawą w poszczególne tytuły. Co najważniejsze – nie będzie konieczności kupowania kontrolera bądź wykorzystywania tradycyjnego pilota. Przyjrzyjmy się nadchodzącej funkcji nieco bliżej.







Netflix Games zaprezentowane zostało światu w 2021 roku jako naturalne rozszerzenie biblioteki oferowanych przez usługę treści. Na samym początku gry mobilne były dostępne wyłącznie na terenie Polski, lecz kilka miesięcy później ich zasięg rozszerzono na niemalże cały świat. Teraz w ofercie platformy odnaleźć możemy kilkadziesiąt produkcji (niektóre z nich to prawdziwe hity), natomiast koncern nie ustaje w ekspansji i już potwierdził trwające prace nad niemalże setką gier. W przyszłości część z nich pojawić ma się również na komputerach osobistych.



Sporo internautów korzysta jednak z Netflixa także na telewizorach i tak naprawdę nie mają oni dostępu do ciągle rosnącej oferty. Najnowsze doniesienia sugerują jednak, że wkrótce ten stan rzeczy może ulec zmianie. Jeden z deweloperów odkrył bowiem interesującą wzmiankę w kodzie usługi, która dosyć jasno wskazuje na możliwość uruchomienia niektórych gier bezpośrednio na większym ekranie. Nie wiadomo o jakie produkcje chodzi, więc na razie jest to temat dosyć mglisty.





Netflix wants to make games playable on every device by turning your iPhone into a controller for Netflix running on a TV. Code hidden in their iOS app: "A game on your TV needs a controller to play. Do you want to use this phone as a game controller?" $NFLX cloud gaming soon? https://t.co/ZPl5gyoKkQ pic.twitter.com/ilpSJjcxBG