YouTuber stworzył własne GTA 6 w pół roku. Miał dość czekania

Po prostu nie mógł się doczekać.



Popularny twórca internetowy postawił sobie za cel stworzenie własnej wersji GTA 6 w niespełna pół roku. Wykorzystał do tego silnik Unreal Engine 5 oraz zasoby zakupione za własne pieniądze – finalny rezultat prezentuje się wręcz oszałamiająco, szczególną rolę przyłożono do modeli postaci oraz pojazdów. Jeśli więc macie dość czekania na publikację oficjalnego ogłoszenia przez Rockstar Games, to koniecznie zerknijcie na tytułowy projekt, będziecie pod wrażeniem.





Gracz stworzył GTA 6 na własną rękę



Kolejna odsłona kultowego cyklu GTA powstaje – to jedyna informacja pochodząca bezpośrednio od deweloperów. Poza tym gracze polegają na plotkach oraz ogromnym wycieku, którego byliśmy świadkami w ubiegłym roku. Poza tym mamy do czynienia ze zmową milczenia, co niektórych konsumentów doprowadza wręcz do skrajnej irytacji. Część z nich traci nawet cierpliwość i postanawia tworzyć własne przedsięwzięcia.



Idealnym przykładem jest YouTuber prowadzący kanał 12th Hour, który od kilku lat zajmuje się przygotowywaniem „epickich” sklejanek z Fortnite – stosunkowo niedawno zdecydował się na lekką modyfikację produkowanej zawartości. Możemy na jego profilu podejrzeć materiały ze znanych gier, ale prezentujących się znacznie lepiej niż oryginały, głównie za sprawą wykorzystania bardziej wymagających rozwiązań graficznych. Teraz twórca przeszedł samego siebie.



Przez ostatnie 150 dni zajmował się realizacją własnej wizji GTA 6 przy wykorzystaniu silnika Unreal Engine, oprogramowania Blender oraz płatnych zasobów. Narzędzia te pozwoliły mu wykreować pokazową wersję produkcji, którą ma nadzieję w przyszłości otrzymać od Rockstara. Owoce tego ambitnego przedsięwzięcia możemy ujrzeć na poniższym materiale i nie da się ukryć, że prezentuje się to naprawdę intrygująco. Najbardziej urzekły mnie modele postaci (a szczególnie ich gałki oczne) oraz znacznie ulepszony – względem „piątki” – system jazdy jednośladami.





YouTuber kupił wirtualny model miasta Miami (na którym bazuje Vice City) i zaimplementował go do swojego projektu. Na filmiku zobaczyć możemy przejażdżkę po tym terenie oraz lot odrzutowcem. Wszystko to wygląda naprawdę szczegółowo i wręcz „fotorealistycznie” – wręcz szkoda, że mówimy wyłącznie o fanowskim projekcie. Jak się jednak okazuje, to nie koniec planów mężczyzny.



Zapowiedział on, iż trwają prace nad kolejnymi materiałami związanymi z GTA 6, do których realizacji zostanie wykorzystana technologia motion capture. Wszystko więc wskazuje na to, że autor kanału 12th Hour bardzo nie może doczekać się oficjalnej zapowiedzi produkcji od Rockstara. Musi się jednak pospieszyć, gdyż według najnowszych doniesień oficjalna prezentacja „szóstki” może nastąpić jeszcze w tym roku.



Źródło: YouTube