Heroes of Might & Magic III na Unreal Engine 5. Projekt robi ogromne wrażenie

Klasyk w nowym wydaniu.



Jeden z fanów postanowił stworzyć wizualizację mapy znanej wszystkim graczom kultowego Heroes of Might and Magic III – wykorzystał do tego silnik Unreal Engine 5, więc całość prezentuje się naprawdę obłędnie. Jeśli więc należycie do grona osób wyczekujących remake’u tej klasycznej strategii, to koniecznie musicie zerknąć na tytułowy projekt – chęć powrotu do gry gwarantowana.





Co powiecie na remake Heroes of Might & Magic III?



Ponad osiem lat temu doczekaliśmy się debiutu Heroes of Might & Magic III: HD Edition, odświeżonej edycji produkcji, która miała stanowić świetną niespodziankę dla oddanych fanów. Okazała się jednak klapą, głównie z powodu wielu błędów, braku istotnych dodatków, problemów z optymalizacją czy niekoniecznie działającymi mechanikami. Gracze po prostu wściekli się na Ubisoft niepotrafiący zrobić dobrego remastera po latach zaniedbań względem szalenie popularnego cyklu.



Społeczność wciąż ma jednak nadzieję, że w przyszłości pojawi się na horyzoncie dobrej jakości remake tytułu z 1999 roku. Na razie się na to nie zanosi, ale można sobie pomarzyć, prawda? Zrobił tak użytkownik prowadzący kanał na YouTube o nazwie Hurricane (pomagał np. przy tworzeniu zwiastunów do World of Warcraft) – niedawno opublikował filmik prezentujący znane wszystkim miasto Zamek występujące w Heroes of Might and Magic III, gdzie znaleźć możemy ludzi zamieszkujących krainy Męstwa i Magii.



Gracz zdecydował się na wykorzystanie silnika graficznego Unreal Engine 5, by ukazać teren w nieco nowocześniejszej odsłonie. Nie da się ukryć, że wygląda to zjawiskowo i sam bym chętnie powrócił do produkcji w takim wydaniu – choć pewnie część osób uzna, iż oryginału nie powinno się ruszać. Wizualizacja rzuca jednak nowe światło na to jak mógłby wyglądać remake klasyka. Internauta postarał się bowiem również o odświeżenie wszystkich jednostek oraz budynków.



Obecnie nie wiadomo czy ktokolwiek myśli poważnie o realizacji remake’u Heroes of Might & Magic III. Ubisoft znajduje się obecnie w dosyć trudnej sytuacji i przez ostatnie lata popularny cykl strategii został bardzo mocno zaniedbany – trudno mi uwierzyć, by coś się w tej kwestii zmieniło. Wszystko jest jednak możliwe, pozostaje więc uzbrojenie się w odpowiednią dawkę cierpliwości i podziwianie fanowskich projektów.



