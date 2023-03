To koniec taniego Xbox Game Passa. Subskrypcja za 4 zł zniknęła z oferty

Microsoft grabi sobie u Polaków.



Użytkownicy dostrzegli zmianę w ofercie usługi Xbox Game Pass dla nowych użytkowników. Wiele wskazuje na to, że zdecydowano się na usunięcie opcji pozwalającej na uzyskanie miesiąca dostępu do bogatej biblioteki gier za zaledwie kilka złotych. Społeczność zdążyła już wyrazić swoje niezadowolenie względem zmian, natomiast Microsoft jeszcze nie skomentował ich szerzej. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.





Microsoft kończy z promocją na Xbox Game Pass



Nie da się ukryć, że Xbox Game Pass to subskrypcja mająca spory wpływ na nawyki konsumenckie szeregu osób. Za kilkadziesiąt złotych miesięcznie otrzymujemy opcję zabawy w setki tytułów – także te wysokobudżetowe. Często byliśmy także świadkami przygotowywania rożnego rodzaju promocji, gdzie np. kilkumiesięczny dostęp do XGP można było zgarnąć za „grosze”. W najlepszej pozycji znajdowali się zupełnie nowi abonenci.



Użytkownicy decydujący się na wykupienie subskrypcji po raz pierwszy mogli liczyć na możliwość przetestowania platformy za zaledwie 4 zł, co było niezwykle korzystną ofertą. Była ona dostępna „od zawsze”, więc raczej mało kto spodziewał się, że Microsoft postanowi zrezygnować z tego atrakcyjnego pomysłu. Zaczęto jednak donosić, iż właśnie postanowiono wykonać dosyć drastyczny krok.



Źródło: wł.



Redakcja portalu Łowcy Gier potwierdziła pojawiające się coraz częściej komentarze – na oficjalnej stronie Xbox Game Passa nie znajdziemy już opcji zakupu abonamentu po korzystniejszej cenie. Pozostała wyłącznie opcja wydania 39,99 zł lub 54,99 zł za wersję Ultimate. Sam obadałem temat z poziomu kilku przeglądarek (włącznie z użyciem trybu incognito) i faktycznie – napis „Dołącz za 4 zł” należy do przeszłości.



Część osób nie jest zdziwiona takim obrotem spraw. Chętne osoby zdążyły już wypróbować Game Passa i Microsoft po prostu uznał, że nie straci zbyt dużo na dezaktywacji promocji. Należy wziąć też pod uwagę aspekt wykorzystywania oferty poprzez zakładanie mnóstwa kont tylko po to, by nie płacić pełnej ceny abonamentu – robiło tak mnóstwo ludzi, więc nie zdziwiłbym się, gdyby koncern w końcu powiedział DOŚĆ.



Rzecz jasna wciąż istnieje szansa na to, że mamy do czynienia z błędem. Osobiście nie liczyłbym na to, ale wszystko jest możliwe. Pojawiły się także teorie sugerujące plany zmiany podejścia do takich promocji – może pojawiać się będą wyłącznie z okazji jakichś świąt? Tak było chociażby z akcją, gdzie za darmo oferowano 3-miesięczny dostęp do abonamentu Ultimate.



No cóż, pozostaje uzbrojenie się w odpowiednią dawkę cierpliwości i oczekiwanie na kolejne decyzje Microsoftu.



Źródło: Łowcy Gier