Otwarta beta Diablo 4 już dziś. Blizzard ostrzega, że będą długie kolejki

Należy spodziewać się problemów.



Blizzard poinformował o problemach mogących wystąpić podczas otwartych beta testów Diablo 4, które ruszają już dziś po południu. Deweloperzy nastawiają graczy na stanie w długich kolejkach, co podobno jest potrzebne, by odpowiednio przetestować wszelkie usługi. Poza tym mogą wystąpić liczne błędy, komunikaty o braku połączenia oraz mnóstwo innych usterek. Nie będzie kolorowo i każdy użytkownik powinien się na to przygotować. Prześledźmy oświadczenie twórców nieco dokładniej.





Diablo 4 napotka problemy podczas otwartej bety, twierdzi Blizzard



Kilka dni temu zakończyła się tura testów Diablo 4 przeznaczonych dla osób składających zamówienie przedpremierowe tytułu. Opinie społeczności na temat kontynuacji kultowej serii są skrajne i wahają się od tych bardzo pozytywnych wręcz do takich sugerujących zbezczeszczenie cyklu. Poza tym pojawiły się narzekania dotyczące m.in. problemów z serwerami oraz szeregiem mechanik, a Blizzard zdążył już obiecać poprawę i zapowiedział wdrożenie odpowiednich poprawek.



Rezultaty ujrzymy już dzisiaj o godzinie 17:00, bowiem właśnie wtedy bramy Sanktuarium otworzą się dla wszystkich chętnych fanów. Raczej każdy spodziewa się ogromnego ruchu, w tym także sami deweloperzy, którzy opublikowali nawet specjalne oświadczenie z tym związane. Proszą oni graczy o cierpliwość, gdyż na pewno trzeba będzie się liczyć z długimi kolejkami oraz kłopotami związanymi z połączeniem. Zabawa może zostać także przerwana bezpośrednio przez Blizzarda, by wprowadzić istotne poprawki bądź przeprowadzić konserwację.





Jak możemy wyczytać na tamtejszym forum:



Kiedy w najbliższy piątek ponownie otwieramy bramy dla absolutnie wszystkich, spodziewamy się wielu ludzi. Będą długie kolejki, szczególnie w piątek, kiedy po raz pierwszy uruchomimy serwery. Miniony weekend pomógł nam przewidzieć przepustowość, której możemy się spodziewać w ten weekend, a my wykorzystamy ją do celowego obciążenia naszych systemów w ramach przygotowań do startu. Choć wiemy, że może to być frustrujące, to potrzebujemy kolejek, aby odpowiednio przetestować nasze usługi.



Wszystko rzekomo po to, by dostarczyć internautom jak najlepszy i stabilny czerwcowy start pełnej wersji. Poza tym deweloperzy przypomnieli o funkcji pozwalającej na zgłaszanie dostrzeżonych błędów bezpośrednio w grze. Może być ich nawet więcej niż podczas zamkniętej bety, co społeczność przyjęła… dosyć różnie. Wiele wskazuje, że szczególnie dzisiaj otrzymamy Symulator Kolejki, a nie Diablo 4. Miejmy jednak nadzieję, iż nie będzie aż tak źle.



Otwarte beta testy ruszą już dzisiaj o godzinie 17:00 i potrwają do poniedziałku 27 marca. Wtedy też o 20:00 bramy Sanktuarium zamkną się aż do czerwca, lecz wiele osób przewiduje przełożenie globalnej premiery nawet o kilka miesięcy – zobaczymy. Przy okazji przypominamy, że dostęp do dzisiejszej bety otrzymać może każdy zainteresowany zupełnie za darmo na PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 oraz PlayStation 5.



Źródło: Blizzard