Blizzard posprząta Twoje mieszkanie, gdy będziesz grał w Diablo 4

Kolejna intrygująca akcja promocyjna.



Blizzard poinformował o kolejnej akcji promocyjnej związanej z Diablo 4 – szczególnie ucieszą się osoby planujące zagrać w najbliższy weekend. Twórcy rozdają bowiem vouchery umożliwiające wynajęcie usług porządkowych oraz remontowych na czas zbliżającej się drugiej tury testów. Wszystko po to, by użytkownicy znaleźli nieco więcej czasu na zwiedzanie mrocznego świata Sanktuarium. Przyjrzyjmy się temu nietypowemu pomysłowi nieco bliżej, gdyż na pierwszy rzut oka prezentuje się dosyć abstrakcyjnie.





Blizzard przygotował kolejną niespodziankę dla fanów Diablo 4



Amerykański producent postanowił w dosyć nietypowy sposób zachęcać graczy do uczestnictwa w zamkniętych/otwartych beta testach Diablo 4. Nie tak dawno informowaliśmy Was o możliwości otrzymania klucza dostępu w zamian za zamówienie konkretnego burgera z restauracji KFC. Promocja dotyczyła jednak wyłącznie osób zamieszkujących Stany Zjednoczone i muszę Was zmartwić – identycznie ma się sprawa z tytułową ofertą. Mimo wszystko warto zerknąć na jej szczegóły.



Thumbtack to dosyć popularna w USA aplikacja pozwalająca na zamawianie usług u lokalnych specjalistów. Mowa tu chociażby o remoncie, sprzątaniu, pracach ogrodniczych czy opiece nad dzieckiem – opcji wyboru jest naprawdę sporo. Blizzard zdecydował się na nawiązanie współpracy z właścicielami platformy, co poskutkowało zgarnięciem 100 voucherów o wartości 200 dolarów każdy. Mogą one trafić do graczy chętnych wziąć udział w zbliżającej się wielkimi krokami otwartej bety Diablo 4. Wtedy ktoś może ich wyręczyć w domowych obowiązkach podczas zabawy.



Sam konkurs nie jest zbyt skomplikowany i wymaga wyłącznie zostawienia komentarza pod specjalnym postem na Instagramie bądź Twitterze – jutro twórcy kultowej serii powinni już wyłonić pseudonimy szczęśliwców. Trzeba przyznać, że to dosyć intrygujący sposób promocji mrocznej produkcji, ale przynajmniej jest o niej jeszcze głośniej. Ciekawy jest także materiał wideo dotyczący samej akcji – zobaczyć tam możemy kultystę wykonującego prace porządkowe podczas gdy domownik ogrywa właśnie Diablo 4.





The #DiabloIV Open Beta is coming.



We're giving away over $20k in @Thumbtack services to take care of your Earthly duties while you descend into Hell.



Comment your dreaded to-do list with #Diablo4theWeekend for a chance to win.



RULES: https://t.co/xML8Y3ojDp pic.twitter.com/T69FdIi0v1 — Diablo (@Diablo) March 20, 2023

W Polsce na takie akcje raczej nie mamy co liczyć, więc pozostaje zazdrościć amerykańskim konsumentom i wyczekiwać startu otwartych beta testów gry, które ruszą już w najbliższy piątek, 24 marca. Przez kilka dni użytkownicy będą mieli możliwość testowania pięciu klas postaci oraz zdobycia maksymalnie 25 poziomu postaci, a także przebrnięcia przez początkowe etapy kampanii fabularnej.



Dopiero co zakończyła się zamknięta beta, która wywołała dosyć sporo dyskusji na temat tego czy Diablo 4 jest dobrą produkcją. Ponarzekano także na liczne błędy oraz problemy z serwerami – Blizzard obiecał rzecz jasna poprawę i zdążył już udostępnić szereg poprawek, które mają zostać zauważone w najbliższy piątek.



Miejmy nadzieję, że kolejki nie będą aż takie długie. Do otwartej bety dołączyć może bowiem każdy zainteresowany, więc istnieje szansa, iż serwery nie dadzą rady.



Źródło: Blizzard