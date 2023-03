Gracze są oburzeni. Diablo 4 na nowym wideo wygląda rozczarowująco

Coś jest ewidentnie nie tak.



Najnowszy zapis rozgrywki z Diablo 4 rozczarował wyczekującą gry społeczność. Internauci zwracają przede wszystkim uwagę na rażące różnice w warstwie wizualnej względem dotychczas publikowanych materiałów. Pojawiają się głosy, iż produkcja prezentuje się teraz niczym poprzednia osłona, a momentami wręcz niczym mobilny Immortal – nie jest więc najlepiej.





Diablo 4 rozczarowało widzów na nowym filmiku



Dziś ważny dzień dla fanów Diablo 4 – rozpoczęła się bowiem zamknięta beta gry, która potrwa do poniedziałku. Zalogować się na serwery mogą użytkownicy będący w posiadaniu zamówienia przedpremierowego tytułu. Część popularnych serwisów otrzymała również określoną pulę kluczy do rozdania, natomiast na mieszkańców Stanów Zjednoczonych czeka nietypowa promocja w popularnej sieci restauracji KFC – niedługo powinniśmy poznać pierwsze wrażenia szczęśliwców.



Optymizmem nie napawa jednak filmik prezentujący rozgrywkę w trybie kanapowym, który będzie dostępny wyłącznie na konsolach. Fani przywykli do mrocznych obrazów oraz znacząco ulepszonej grafiki – opublikowany materiał stanowi natomiast zupełne przeciwieństwo tych kwestii. Większość ujęć wygląda jakby została żywcem wyjęta z Diablo 3 lub Diablo Immortal, zarówno pod względem szczegółowości tekstur, jak i nasycenia kolorów.



Nie dziwi więc przytłaczająca liczba negatywnych komentarzy. Wiele osób twierdzi, że ich ekscytacja nową grą spadła niemalże do zera po obejrzeniu materiału. Pojawiły się również głosy o anulowaniu zamówień przedpremierowych oraz obawy o całokształt projektu. Nie najlepiej prezentuje się również interfejs, który świeci się niczym w taniej grze mobilnej, co także stoi w sprzeczności z wcześniej widzianymi klipami. Coś jest więc na rzeczy, lecz nie wiadomo do końca co.







Być może ustawienia graficzne zostały odpowiednio dostosowane do nieco bardziej wymagającego trybu kooperacji? Być może produkcja po prostu będzie wyglądać gorzej na konsolach starej/nowej generacji? Być może celowo podbito jasność ekranu w celu uzyskania kontrastującego materiału? Tego dowiemy się zapewne już wkrótce, kiedy większość osób otrzyma możliwość odwiedzenia świata Sanktuarium. Miejmy jednak nadzieję, że to tylko jednorazowa wpadka – na Diablo 4 czeka bowiem mnóstwo graczy i wizerunek Blizzarda mocno by ucierpiał, gdyby projekt okazał się wielkim zawodem.



Serwery zostaną otwarte już dziś o godzinie 17:00 czasu polskiego. Już za kilka godzin powinniśmy więc doczekać się debiutu pierwszych nagrań pochodzących bezpośrednio od użytkowników. Otrzymają oni opcję awansowania swoich postaci do 25 poziomu oraz ukończenia Prologu i Aktu I w trybie fabularnym. Po ujrzeniu nowego filmiku sporo graczy bez wątpienia podejdzie do testowania produkcji nieco surowiej.



To dobrze.



