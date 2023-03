To już pewne. Nadchodzi nowa FIFA, ale nie będzie to gra, którą wszyscy znamy

Szykuje się ciekawa potyczka.



Wszystko wskazuje na to, że już za kilka miesięcy będziemy świadkami ogłoszenia nowej gry należącej do kultowego cyklu FIFA – tak stwierdził sam szef organizacji, Gianni Infantino, niedługo po ponownym wybraniu go na to stanowisko. Produkcja będzie konkurować z tytułem EA Sports FC tworzonym przez Electronic Arts, na wiadomość o czym społeczność zareagowała w dosyć humorystyczny sposób. Okej, ale co już wiemy o nadchodzących produkcjach piłkarskich?







Niemalże rok minął od dosyć przełomowego rozstania Electronic Arts z Fédération Internationale de Football Association (FIFA) – dowiedzieliśmy się wtedy o wygaśnięciu trwającej od dziesięcioleci umowy. Znana na całym świecie seria gier piłkarskich przejdzie wskutek tych zmian znaczący rebranding mogący dosyć mocno namieszać na rynku. Już niedługo fani cyfrowej rozrywki będą musieli stanąć przed trudnym wyborem, ale czy aby na pewno taki będzie?



Gianni Infantino, prezydent organizacji FIFA, został zapytany na konferencji dla mediów o rozwój sytuacji związanej z popularną grą piłkarską i stosunkami z amerykańskim wydawcą. Mężczyzna odpowiedział na to dosyć lakonicznie, ale też konkretnie i wymownie. Stwierdził bowiem, że już niedługo powinniśmy być świadkami ogłoszenia zupełnie nowej produkcji sygnowanej logiem organizacji - premiera zapewne odbędzie się jednak dopiero w 2024 roku, gdyż wspomniano wyłącznie o FIFA 25. Odpowiadać rzecz jasna będzie za nią inna firma deweloperska, lecz szczegóły nie są na ten moment jeszcze znane. Cieszące się największą popularnością plotki sugerują skierowanie projektu do firmy 2K Games odpowiedzialnej za takie serie jak PGA Tour 2K czy NBA 2K – zobaczymy.





Infantino says FIFA will go head-to-head with EA Sports by launching rival video game (EA Sports refused cash demands to keep FIFA's name)

"The new FIFA game - the FIFA 25, 26, 27 and so on - will always be the best egame for any girl or boy, we will have news on this very soon."