Mobilne gry z Androida trafią na PC. Google Play Games bliżej Europy

Czeka na to wiele osób.



Google poinformowało o planach rozszerzenia zasięgu programu Play Games umożliwiającego na uruchomienie gier mobilnych z poziomu komputera. Niedługo ma on zadebiutować na terenie Japonii oraz wybranych krajów europejskich – nie wiadomo na razie czy znajdziemy się na liście. Przy okazji dowiedzieliśmy się o szeregu popularnych produkcji, które zostaną objęte wsparciem symulacji. Warto przyjrzeć się temu przedsięwzięciu nieco bliżej.





Google Play Games za kilka miesięcy wystartuje w Europie



Testy beta rozwiązania Google Play Games rozpoczęły się w styczniu ubiegłego roku. Koncern postanowił, że chce promować bogactwo gamingowej oferty Androida poprzez pozwolenie pecetowym konsumentom na zagranie w tytuły pierwotnie zaprojektowane z myślą o sprzętach mobilnych. Docelowo przełączanie się między poszczególnymi platformami ma być bardzo proste i zajmować nie więcej niż kilka sekund. Mało kto ma jednak obecnie dostęp do tej usługi.



Mogą z niej korzystać mieszkańcy Hong Kongu, Korei Południowej, Tajwanu, Stanów Zjednoczonych, Australii, Brazylii, Kanady, Indonezji, Malezji, Meksyku, Filipin, Singapuru oraz Tajlandii – daleko więc do globalnej ekspansji. Niedługo się to jednak zmieni, gdyż Google potwierdziło premierę narzędzia na terenie Japonii i wybranych krajów europejskich. Ma to się stać na przestrzeni kilku najbliższych miesięcy, więc na publikację pełnej listy państw przyjdzie nam pewnie poczekać. Nie możemy więc niestety obecnie stwierdzić czy Polska dostąpi tego zaszczytu.







Google przy okazji ogłosiło szereg funkcji ułatwiających deweloperom emulację swoich produkcji i przystosowanie ich do działania na komputerach z systemem Windows – tyczy się to także dopracowania kwestii graficznych i wymagań sprzętowych. Dzięki temu użytkownicy posiadający nawet słabsze sprzęty będą mogli bez problemu dopasować poszczególne ustawienia, by doświadczyć płynnej rozgrywki. Najpierw jednak twórcy gier muszą wyrazić zainteresowanie wzięcia udziałem w programie.



Oprócz tego przypomniano o ścisłej współpracy z firmą Intel, która także ma dawać deweloperom narzędzia sprawiające, że zamieszczenie swojej gry w usłudze Google Play Games stanie się względnie proste. Opublikowano również listę niezbędnych do wykonania czynności, by dana produkcja spełniła wszystkie wymagania zaprezentowane przez koncern. Poinformowano także o interesujących funkcjonalnościach mogących przypaść do gustu graczom.



Źródło: Google



„Numer identyfikacyjny gracza nowej generacji” ma być sposobem na przypisanie użytkownika do unikalnego kodu, który nie będzie zmieniał się nawet podczas przesiadki z komputera na urządzenie mobilne, ale nadal pozwoli na posiadanie np. innych pseudonimów w każdej grze. Szczegóły nie są jednak jeszcze znane – zostaną one opublikowane w kolejnych miesiącach.



Jeśli zaś chodzi o minimalne wymagania sprzętowe dla Google Play Games, to nie są one zbyt wygórowane. Wymogiem jest posiadanie Windowsa 10 z co najmniej 10 GB wolnej pamięci na dane, grafiki Intel UHD Graphics 630 GPU, czterordzeniowego procesora i 8 GB pamięci RAM. Nie można też zapominać o bibliotece dostępnych gier – w najbliższym czasie trafią do niej takie tytuły jak Garena Free Fire, Ludo King i MapleStory M.



Źródło: TechCrunch, Google