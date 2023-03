Znalazłem nostalgiczny raj. Strona pełna zapomnianych gier z dzieciństwa

Koniecznie musicie się z nią zapoznać.



Polish Abandonware to niezwykle interesująca witryna, która wpadła w moje ręce stosunkowo niedawno. Znaleźć możemy na niej mnóstwo zapomnianych gier trudno do odnalezienia nawet w sieci oraz na prywatnych aukcjach. Jest to więc istny gier dla fanów staroci – także tych pochodzących od polskich deweloperów. Jeśli więc pamiętacie jakiś dziwny tytuł ze swojego dzieciństwa, to istnieje ogromna szansa, że znajdziecie go w bazie tytułowej strony. Zapnijcie więc pasy, bo ruszamy w nostalgiczną podróż.





Strona idealna dla graczy chcących cofnąć się w czasie



Polish Abandonware wita użytkowników kuszącym sloganem: Gry z Twojego dzieciństwa w jednym miejscu!, który jeszcze bardziej zachęca do zerknięcia w czeluści projektu. Jego twórca, Grzegorz Zaprawa, zdecydował się na stworzenie miejsca dla zapomnianych produkcji po doświadczeniu wielu sytuacji, kiedy to nie mógł nigdzie znaleźć poszukiwanych przez siebie tytułów. Teraz zainteresowani internauci mają dostęp do tysięcy zasobów określonych jako „abandonware". Co to w ogóle znaczy?



Mówimy tu najczęściej o niewspieranym już oprogramowaniu, którego nie da się już zdobyć za pośrednictwem oficjalnych źródeł dystrybucji. Taką informację znajdziemy także na stronie opisywanego przedsięwzięcia, gdzie zaznaczony jest cel przedsięwzięcia – niedopuszczenie wielu gier do popadnięcia w niepamięć wskutek ich ogólnej niedostępności. Nie ma jednak mowy o działaniu wskutek woli posiadaczy praw do poszczególnych gier – jeśli odezwą się oni do właścicieli witryny, to dany produkt zostanie z niej usunięty. Takiego przypadku w historii jednak jeszcze nie było.



Źródlo: wł.



Baza portalu Polish Abandonware obfituje w szereg pozycji mogących zainteresować wielu użytkowników. Osobiście w oczy rzuciła mi się możliwość pobrania edukacyjnych gier z serii Komputerowa Gratka, gdzie kierowaliśmy Papatką i jej przyjaciółmi. Doskonale pamiętam jak udawałem się do lokalnego kiosku i kupowałem numery tego magazynu dla dzieci (rzecz jasna z dołączoną produkcją na płycie”. No i rzecz jasna nie można zapominać o kultowych Pluszakach Rozrabiakach – jestem ciekaw ilu z Was złapało się teraz na podobnych wspomnieniach.



Poza tym znajdziemy tam wszystkie pozycje od AidemMedia, czyli mnóstwo gier z cyklu Bolek i Lolek, Koziołek Matołek czy Reksio. Nie znajdziemy ich już w oficjalnej dystrybucji, a ceny na prywatnych akcjach potrafią sięgać zawrotnych kwot. Jeśli więc chcecie przenieść się w przeszłość, to chyba nie ma lepszego miejsca niż opisywana baza danych. Umyślnie skupiam się na polskich tytułach, gdyż te zagraniczne można spotkać także na innych witrynach. Kontynuujmy więc.



Polish Abandonware obfituje również w takie kultowe przygody jak Adaś i pirat Barnaba, Polskie Derby czy Przygody Tytusa. Warto samemu prześledzić oferowane pozycje, gdyż jest ich po prostu mnóstwo. Proces ich pobierania należy do banalnych – klikamy w interesujący nas tytuł, rozpakowujemy go na dysku i to tak naprawdę tyle.



Źródło: wł.



Oprócz abandonware możemy tam odnaleźć również liczne produkcje freeware, dema, modyfikacje, patche, tapety czy trailery. Ciekawą sekcją są także bootlegowane kopie tytułów nielegalnie dystrybuowanych na polskich bazarach i giełdach. Dokładnie tak – mówimy o tytułach posiadających specyficzne rosyjsko-polskie tłumaczenia oraz dubbing, które z pewnością kojarzą starsi użytkownicy. Twórcy przeskanowali wszystko za pomocą programów antywirusowych, ale i tak zachęcają uruchamiać je na wirtualnej maszynie, by nie narazić się na ewentualne niebezpieczeństwo.



Polish Abandonware to więc nostalgiczny raj dla wszystkich tych osób, które chciałyby cofnąć się w czasie i przypomnieć sobie szereg zapomnianych tytułów w polskiej wersji językowej. Koniecznie dajcie znać czy znaleźliście w bazie coś, w co zagrywaliście się w dzieciństwie.



Źródło: wł.