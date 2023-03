Wiedźmin 3 Next Gen z nową aktualizacją. Naprawia wiele problemów

Coś, na co gracze czekali.

Wiedźmin 3 Next Gen – aktualizacja 4.02

Poprawiono wykorzystanie rdzenia procesora w wersji DX 12.

Przywrócono okluzję otoczenia opartą na horyzoncie. Gracze, którzy wcześniej wyłączyli okluzję otoczenia, będą musieli zrobić to ponownie. Można to zrobić, wchodząc w Opcje → Wideo → Grafika.

Naprawiono błąd, w wyniku którego sekcja „Moje nagrody” nie była zlokalizowana w REDlauncherze.

Naprawiono problem z migoczącym krajobrazem w Toussaint, który występował, gdy funkcja NVIDIA HairWorks była wyłączona.

Naprawiono problem związany z optymalizacją cząsteczek, który mógł powodować chwilowe zacinanie się gry.

Ulepszono tryb wydajności na konsolach nowej generacji.

Naprawiono problem, w wyniku którego postacie mogły lekko się rozmazywać podczas dialogów i przerywników filmowych na PlayStation 5.

Naprawiono problem związany z wykorzystywaniem pamięci w trybie ray tracingu, który mógł powodować awarie na konsolach Xbox Series X.

Kto swe pole w czas zasiewa… – gra nie będzie się już zawieszać na konsolach nowej generacji, jeśli Geralt odbiegnie od Shani po rozpoczęciu rozmowy.

Naprawiono problem, w wyniku którego nie dało się wczytać szybkich zapisów, korzystając z postępów międzyplatformowych na Xbox One.

Dodano dwa brakujące „Miecze pierwszego sortu!” na konsolach poprzedniej generacji.

Naprawiono problem z nadpisywaniem ręcznych zapisów, gdzie w niektórych przypadkach najstarszy zapis gry był usuwany na PlayStation 5.

Usunięto problemy z wydajnością w Beauclair i Novigradzie, które występowały po wczytaniu zapisu gry.

Ulepszono wygląd wody poprzez dodanie refrakcji do SSR i odbić ze ray tracingiem.

Naprawiono usterkę graficzną z teksturami cegieł, w wyniku której czarne artefakty pokrywały kamienne łuki.

Dodano suwak Rozmycia w ruchu. Można go znaleźć, wchodząc w Opcje → Wideo → Grafika.

Przygotowania do bitwy – naprawiono błąd, w wyniku którego brakowało opcji dialogowej pozwalającej na zrobienie postępów w zadaniu podczas celu „Poinformuj Avallac'ha, że wszystko zostało przygotowane”.

Racja stanu – naprawiono błąd, w wyniku którego drzwi do magazynu mogły zostać trwale zamknięte, jeśli gracz zapukał, wszedł do budynku, a następnie od razu z niego wyszedł.

Poszukiwania: schematy ulepszeń rynsztunku szkoły kota I – naprawiono problem, w wyniku którego zadanie mogło pozostać aktywne nawet po zebraniu schematów.

Naprawiono problem, w wyniku którego próba włączenia trybu Nowej Gry+ na niekompatybilnym zapisie blokowała graczowi możliwość uruchomienia rozszerzeń w trybie samodzielnym do czasu ponownego uruchomienia gry.

Poprawiono koreańską lokalizację opisów gwintowych kart Ciri i Geralta.

Poprawiono błędy interpunkcyjne w arabskiej lokalizacji.

Zaktualizowana czcionkę dla Tradycyjnego Chińskiego.

Gdy zadebiutował next-genowy, pozostawiał wiele do życzenia. Cierpiał na problemy z optymalizacją, a gracze mieli w nim do czynienia z wieloma błędami – graficznymi i nie tylko. Na szczęście, otrzymał on już dużą aktualizację i kilka mniejszych poprawek, które przynajmniej częściowo niwelowały te problemy.Terazdoczekał kolejnej aktualizacji o sporych rozmiarach – aktualizacji do wersji. Aktualizacja ta została udostępniona zarówno na konsolach, jak iAktualizacja 4.02 do next-genowego Wiedźmina 3 poprawia ogólną stabilność i wydajność gry, a także naprawia liczne błędy. Na przykład, dzięki niej w końcu znika problem z migoczącym krajobrazem w Toussaint, z którym gracze musieli zmagać się, gdy funkcjabyła wyłączona. Usunięto też kilka błędów, które uniemożliwiały ukończenie niektórych zadań.Na PC aktualizacja 4.02 waży około 2GB, a na konsolach od 10 do 20 GB w zależności od platformy. Pełną listę zmian wprowadzonych w aktualizacji 4.02 umieściłam poniżej:Co sądzisz o aktualizacji 4.02? Gdy Wiedźmin 3 Next Gen zadebiutował, na moim komputerze działał on tak źle (mimo że dysponuję konfiguracją o bardzo wysokiej wydajności) i zawierał tyle błędów, że stwierdziłam, iż odłożę próbę kolejnego przejścia gry do czasu, aż jego problemy zostaną naprawione. Wygląda na to, że pora przekonać się, czy ta w końcu spełnia moje oczekiwania.Źródło: CD Projekt RED, fot. tyt. CD Projekt RED