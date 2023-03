Stworzył kolejkę górską, którą przejazd zajmuje 3 tredecyliony lat

Kolejka górska z piekła rodem.

Liczba, którą trudno sobie wyobrazić

Sprytna konstrukcja

Kolejki górskie dla niektórych osób to atrakcje, których lepiej w wesołych miasteczkach unikać. Trudno się temu dziwić. Potrafią być one naprawdę przerażające. Na szczęście, jazda kolejką górską prędzej czy później dobiega końca, bo maksymalnie po kilku minutach. Wyobraźcie sobie, jakim koszmarem byłaby kolejka górska, jazda którą trwałaby latami.Oczywiście, w rzeczywistości raczej nikt nie stworzy kolejki górskiej, jazda którą trwałaby latami. Niejedna taka kolejka powstała już natomiast w grze wideo – rzecz jasna nie innej niż. Za wiele z nich odpowiada streamer o pseudonimie. Teraz Vos przeszedł jednak samego siebie i zbudował kolejkę, jazda którą trwa… ponadTredycylion lat? O takiej liczbie prawdopodobnie jeszcze nigdy w życiu nie słyszałeś. Składa się ona na cyfrę jeden oraz aż 78 zer. W formie notacji wykładniczej prezentuje się z kolei jako 10. Trzy tredycyliony lat to tak dużo, że najprawdopodobniejW związku z powyższym Marcel Vos nadał swojemu najnowszemu dziełu nazwę. Początek kolejki stanowi spiralna, w zasadzie płaska pętla, po którym wózek przemieszcza się z prędkością około kilometra na godzinę. Pętla w zasadzie kończy się niczym, ale wcale nie oznacza to, że wózek rozbija się w ślepym zaułku.Dzięki sprytnie umieszczonemu wzniesieniu na początku toru, na które wózek cofa się przed zjazdem, w przypadku tego toru wózek zachowuje się tak, jakby po dojeździe do końca pętli wciąż był podłączony do wyciągarki. Dzięki temu po przejechaniu pętli wózek powolutku, z najmniejszą możliwą prędkością, cofa się do początku trasy. Dwa omówione etapy trwają łącznie 3279 lat i powtarzają się aż siedmiokrotnie, zanim przejazd w końcu dobiega końca. To daje w sumie prawie 23 tysiące lat. Mowa jednak o czasie wewnątrz gry. 23 tysiące lat w grze przekładają się na 2,38 lat w rzeczywistości.W jaki sposób Vos sprawił, że przejazd kolejki zamiast 2,38 lat trwa ponad 3 tredycyliony lat? Zsynchronizował ją w specyficzny sposób z aż 253 kolejkami. Dlaczego z 253? Albowiem w Roller Coaster Tycoon 2 w pojedynczym parku można postawić maksymalnie 255 kolejek. Streamer wyjaśnił wszystko szczegółowo w powyższym filmie.Co najlepsze, Marcel Vos stworzył swoją rekordowo długą kolejkę w oryginalnej wersji Roller Coaster Tycoon 2, nie instalując w grze żadnych modów. Dostępna jest też otwartoźródłowa wersja gry – OpenRCT2 , która pozwala tworzyć jeszcze dłuższe trasy, ale trasę Vosa możesz śmiało pobrać i otworzyć w pierwotnym RCT2.Źródło: Kotaku , fot. tyt. YouTube/Marcel Vos