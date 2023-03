Epic Games Store nadal będzie rozdawał mnóstwo gier. Możecie spać spokojnie

Najwidoczniej takie podejście się sprawdza.



Wszystko wskazuje na to, że użytkownicy nadal będą mogli udawać się do Epic Games Store w celu bezpłatnego odebrania interesujących gier. Twórcy platformy poinformowali bowiem o sukcesie akcji wydawniczej i ogłosili jej kontynuację na rok 2023 rok. To bez wątpienia bardzo dobra wiadomość, która ucieszy zarówno aktywnych konsumentów, jak i tych odwiedzających sklep wyłącznie w celu przypisania sobie tytułów do ciągle rosnącej biblioteki. Czego dokładnie należy się spodziewać?





Darmowe gry w Epic Games Store także w 2023 roku



Epic Games Store znany jest głównie z tego, że co tydzień oferuje on możliwość odebrania kilku darmowych gier. Osobiście nie znam nikogo kto używałby go w innym celu – zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę toporność samego klienta, brak wielu istotnych funkcji oraz nieprawidłowe działanie tych już istniejących. Poza tym wiele osób zdążyło zbudować swoje gamingowe imperium na Steamie, więc przesiadka na inną platformę wydaje się wręcz niedorzeczna. Jak się jednak okazuje – sklep właśnie świętuje „niezwykle udany” 2022 rok.



Zaledwie kilka dni temu podzielono się planami odnośnie publikacji narzędzia Epic Developer Portal, które ma jeszcze bardziej zachęcić do wydawania gier za pośrednictwem EGS. Deweloperzy będą mogli publikować tam gry na własną rękę przy podziale przychodów w stosunku 88:12 procent, co brzmi niezwykle korzystnie. To oczywiście kolejna próba przyciągnięcia większej liczby osób do sklepu od twórców Fortnite – mamy wiec do czynienia z dobrą wiadomością.



Jeśli zaś chodzi o akcje rozdawnicze, to one cieszyły się w 2022 roku ogromną popularnością. Program Darmowych Gier objął swoim zasięgiem 99 produkcji o łącznej wartości 2240 dolarów. Spora część z nich pobiła własny rekord jeśli chodzi o liczbę jednocześnie zalogowanych graczy na PC – mówimy tu o średnim 25-krotnym wzrośnie zainteresowania poszczególnymi projektami. Gracze odebrali niemalże 700 mln bezpłatnych kopii tytułów, co wydaje się bardzo wysokim wynikiem. Jeśli zaś chodzi średnią ocenę wszystkich udostępnionych darmowych gier, to wyniosła ona 75 procent, także również sporo.



Źródło: EGS



Taki obrót spraw przyczynił się do zapewnienia, że w 2023 roku nadal można spodziewać się kontynuacji programu cotygodniowego rozdawnictwa, co niewątpliwie przyczyni się do utrzymania zainteresowania platformą wśród użytkowników. Poza tym gracze mogą spodziewać się zwiększenia wydajności klienta w celu przyspieszenia czasu ładowania gier (w końcu), obsługi usług abonamentowych wydawców zewnętrznych, centr zawartości stanowiących nowe miejsce dla wydawców, które ułatwi udostępnianie informacji o nadchodzących i bieżących produktach oraz aktualizacjach. To także funkcja, która powinna znaleźć się w EGS dawno temu.



Przy okazji Epic Games spodziewa się wzrostu zainteresowania poprzez wspomniany wyżej zestaw narzędzi do samopublikowania i pozyskiwania ocen. Nie zabraknie także licznych nowości gamingowych oraz podejmowania prób w zakresie ekskluzywności niektórych tytułów. Pozostaje więc uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości.



No i warto pamiętać o czwartkach, bo w każdy z nich pojawia się nowa pula darmowych gier.



Źródło: Epic Games