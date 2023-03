Tani lot w kosmos w zasięgu ręki. Wystarczy mieć Minecrafta

Nowa mapa powstała we współpracy z NASA.



Minecraft wzbogacił się właśnie o zupełnie nową mapę edukacyjną o nazwie „Artemis: Budowa rakiety”, która została stworzona we współpracy z NASA. Gracze decydujący się na jej pobranie otrzymają możliwość wykonania dziesiątek zadań mających na celu przybliżenie procesu budowy, jak i działania rakiety księżycowej. Nie zabraknie także przemierzenia przeróżnych pomieszczeń i zapoznawania się z naukowcami oraz innymi osobami mającymi wpływ na wysyłanie obiektów w kosmos. Brzmi ciekawie, prawda?





Program Artemis od teraz w Minecrafcie



Artemis to amerykański program lotów kosmicznych realizowany przez m.in. NASA. Jego głównym założeniem jest ponowne wysłanie ludzi na Księżyc i założenie tam bazy, co ma stać się już za dwa lata. Na pokładzie załogi znajdą się głównie naukowcy (w tym co najmniej jedna kobieta) i jeśli wszystko pójdzie z planem, to na naszej naturalnej satelicie rozpocznie się sprawdzanie technologii, które później zostaną wykorzystane w późniejszej misji na Marsa – ta planowana jest z kolei na lata trzydzieste XXI wieku.



Wygląda na to, że organizacja próbuje rozwijać segment edukacyjny w zakresie programu Artemis. Tak przynajmniej uważam po debiucie nowego DLC do Minecrafta w postaci specjalnej mapy pozwalającej na eksplorację bazy kosmicznej i budowę własnej wirtualnej rakiety mającej trafić w przyszłości na Księżyc. Projekt został udostępniony zupełnie za darmo i mogą z niego skorzystać osoby będące w posiadaniu edycji Education lub Bedrock. Nie trzeba jednak doładowywać waluty Minecoins, co z pewnością należy uznać za świetną wiadomość.







Pozytywną informacją jest również polska lokalizacja przedsięwzięcia – zadania bez problemu wykonają więc również młodsze osoby niekoniecznie zaznajomione z językiem angielskim. Największą atrakcją mapy jest rzecz jasna opcja stworzenia własnej rakiety księżycowej – w tym celu wykorzystać można przeróżne bloki oraz narzędzia. Wszystko to okraszone jest odpowiednimi wskazówkami oraz oznaczeniami, by przy okazji przekazać odrobinę wiedzy odnośnie do działania poszczególnych elementów „pojazdu”.



Źródło: wł.



Co ciekawe, nie zabraknie również niektórych problemów, z którymi muszą mierzyć się naukowcy pracujący w NASA. Te rozwiązać można poprzez ukończenie krótkich lekcji kodowania (w postaci mini-gier) oraz innych mniej lub bardziej trudnych wyzwań. Potem pozostaje tylko czekanie na komunikat o gotowości wylotu w kosmos zakończonej animacją startującej rakiety. Nie da się ukryć, że to dobra zabawa szczególnie dla młodych graczy zajaranych tego typu sprawami.



Jeśli chcecie spróbować swoich sił w nowej mapie to pozostaje odwiedzenie Rynku Minecraft i wyszukanie „Artemis: Budowa rakiety”. Oczywiście projekt nie jest idealny i ogromny, ale stanowi dosyć interesujący sposób promocji realizowanej przez NASA misji. Nie można też zapominać, iż już niedługo do gry nadejdzie ogromna aktualizacja oznaczona numerem 1.20 wprowadzająca m.in. nowy biom i wielbłądy.



Źródło: Minecraft