Discord, VRR w 1440p i wiele więcej. Warto zaktualizować PlayStation 5

Aktualizacja oprogramowania systemowego PS5

Sony ogłosiło dziś, że najnowsza aktualizacja oprogramowania dla konsoli PlayStation 5 jest już dostępna. Od teraz użytkownicy będą mogli korzystać z wielu udogodnień, a wśród nich znajdziemy wsparcie VRR dla rozdzielczości 1440p czy możliwość połączenia z chatem głosowym Discord.Najnowsza aktualizacja zawiera wiele zmian i udogodnień, są to m.in.: możliwość połączenia z chatem głosowym Discord z poziomu PlayStation 5, nowe ikony i funkcje społecznościowe, możliwość ręcznego dodawania zrzutów ekranu do PlayStation App, wsparcie VRR dla rozdzielczości 1440p, usprawnienie biblioteki gier.Graczy z pewnością ucieszy też usprawniona migracja zapisów rozgrywki z PlayStation 4 do PlayStation 5.Aktualizacja dostępna jest z poziomu konsoli, a więcej szczegółów na jej temat znajdziecie na blogu PlayStation