GTA 6 może zadebiutować wcześniej, ale kosztem wyciętej zawartości

Wiele wskazuje na to, że GTA 6 pojawi się na rynku nieco wcześniej niż pierwotnie zakładano. Opóźnienie ma zostać zniwelowane poprzez wycięcie części zawartości z podstawowej wersji gry oraz udostępnienie jej w formie przyszłych (darmowych bądź płatnych) dodatków. Mówimy więc o jednocześnie dobrej, jak i złej wiadomości. Gracze i tak czekają bardzo długo – czy więc wydawanie produkcji przed planowanym pierwotnie terminem ma aż tak ogromne znaczenie?





GTA 6 może pojawić się na rynku nieco wcześniej



Nie da się ukryć, że GTA 6 jest jednym z najbardziej wyczekiwanych tytułów ostatnich lat. Kontynuacja „piątki” z 2013 roku to mokry sen wielu fanów cyklu, lecz do tej pory nie dowiedzieliśmy się jakichkolwiek oficjalnych informacji na jej temat. Największy szum wokół produkcji zrobił się w momencie wycieku obejmującego materiały pochodzące z jej wczesnej wersji. Wydawca oraz deweloperzy ani razu jednak nie wypowiedzieli słów „Grand Theft Auto 6”, co zmusza społeczność do pozyskiwania informacji od m.in. sprawdzonych insiderów.



Nie inaczej jest i tym razem. Użytkownik o pseudonimie Tez2 niejednokrotnie publikował bardzo ciekawe wieści na temat gier od Rockstar Games – niektóre z nich znalazły nawet swoje potwierdzenie w rzeczywistości. Dlatego też nic dziwnego, że jego najnowszy post dotyczący GTA 6 po raz kolejny poruszył oczekujących internautów. Znany Insider jest niemalże pewien, że produkcja ujrzy światło dzienne w okresie świątecznym 2024 roku lub na początku 2025 roku. Warto przypomnieć, iż dotychczasowe plotki wieściły debiut przypadający na święta 2025 roku lub początek 2026 roku – mówimy więc tu o rocznej przepaści.





Okej, ale skąd taka decyzja i co ma na nią wpływ? Przede wszystkim premiera GTA 6 miała być już wielokrotnie przesuwana i podobno nie ma już miejsca na kolejne obsuwy. W związku z tym niektóre elementy znajdujące się już w tytule (lecz nie będące jeszcze w pełni gotowe) zostaną rzekomo wycięte i udostępnione w późniejszym czasie jako pomniejsze DLC. Ma to pozwolić na debiut kolejnej części kultowego cyklu w zakładanym terminie. Brzmi sensownie, prawda?



Co ciekawe, wielce prawdopodobne, że oficjalna zapowiedź gry pojawi się jeszcze na przestrzeni 2023 roku. Zapewne sporo osób ucieszyłoby się z takiego obrotu spraw – w końcu na debiut „szóstki” czekamy już dziesięć lat! Nie wiadomo jednak jaka część zawartości miałaby zostać usunięta, zapewne szczegóły nigdy nie zostaną ujawnione. Osobiście nie miałbym nic przeciwko, by GTA 6 pojawiło się trochę później, sprawiłoby to bowiem, że otrzymalibyśmy nieco pełniejszy tytuł.



Jak jednak wszyscy wiemy – decyzja należy do wydawcy i inwestorów, nie do graczy.



