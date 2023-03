Minecrafta czeka rewolucja. Kreatywni gracze będą zachwyceni tą nowością

Zupełnie nowy edytor światów.



Minecraft już wkrótce otrzyma wyjątkowy edytor map, który będzie stanowił istną rewolucję dla osób uwielbiających kreowanie złożonych światów. Użytkownicy otrzymają chociażby opcję automatycznego stawiania bloków układających się w konkretny kształt oraz możliwość swobodnego poruszania się po mapie. Proces tworzenia poszczególnych scenerii stanie się więc o wiele prostszy i z pewnością pozwoli na zaoszczędzenie sporej ilości czasu. Co na razie wiemy odnośnie do nowości?





Minecraft doczeka się oficjalnego edytora map



Społeczność zgromadzona wokół gry Minecraft jest dobrze znana ze swojej kreatywności. Dosyć regularnie informujemy Was o przeróżnych projektach – zazwyczaj są to robiące wrażenie budowle oraz skomplikowane mechanizmy wykorzystujące tzw. redstone. Nie brakuje także modyfikacji, niektóre z nich także wnoszą kultowy już tytuł na zupełnie nowy poziom zaawansowania. Uczynić to może również nadchodzący system prosto od Microsoftu.



Internauta o pseudonimie Rodger Badgerman to jeden z najbardziej zaufanych i popularnych insiderów minecraftowego świata. W przeszłości zdarzało się, że użytkownik zapowiedział nowości tuż przed deweloperami. Teraz na jego Twitterze możemy znaleźć materiał wideo prezentujący… oficjalny edytor map. Jego podstawowym zadaniem będzie ułatwienie życia wszystkim budowniczym, którzy do tej pory nie korzystali z podobnych narzędzi stworzonych przez innych fanów. Trwający niecałą minutę filmik przedstawia podstawowe możliwości nadchodzącego systemu – nie da się ukryć, że wygląda to nieco imponująco.





Don't worry creators! I have things for you as well...

Here's a sneak-sneak peak at Bedrock's work-in-progress editor mode pic.twitter.com/DIAzpEK24z — Roger Badgerman (@RogerBadgerman) March 2, 2023

Jeśli lubicie tworzyć przeróżne dzieła w Minecrafcie, to już niedługo będziecie w stanie swobodnie poruszać się po mapie, a także zaznaczać całe fragmenty krajobrazu, by następnie je skopiować i wkleić w inne miejsce. Nie zabraknie oczywiście stawiania określonych kształtów z wybranych materiałów oraz wielu innych funkcji ułatwiających edytowanie sześciennego świata. Mówimy więc o ogromnym ułatwieniu dla graczy. Na razie jednak trudno mówić o szczegółach.



Pierwsze wzmianki o wbudowanym edytorze map pojawiły się już w listopadzie zeszłego roku, kiedy to w kodzie Minecraft: Bedrock Edition odnaleziono wzmianki sugerujące trwające prace nad tą funkcjonalnością. No właśnie – wiele wskazuje na to, że posiadacze Java Edition obejdą się smakiem, gdyż Microsoft prawdopodobnie ograniczy zasięg narzędzia do „swojej” wersji, która nie może być w łatwy sposób modyfikowana przez użytkowników.



Dlatego też nie powstały na nią dedykowane fanowskie edytory, czego nie można powiedzieć o Java Edition, tam tego typu społecznościowych przedsięwzięć jest naprawdę sporo. Na razie trzeba jednak czekać na oficjalne potwierdzenie nowości przez studio Mojang, co zdaje się być tylko kwestią czasu.



Warto przy okazji przypomnieć, że do Minecrafta trafi wkrótce ogromna aktualizacja The Trails & Tales oznaczona numerem 1.20. Wprowadzi ona chociażby archeologię, moba o nazwie Sniffer, zupełnie nowy biom „Cherry Blossom”, wielbłądy, wykończenia zbroi, wiszące znaki, przedmioty z bambusu i wiele więcej.



Źródło: Twitter