Ta strzelanka wygląda obłędnie. Została stworzona w Robloxie

Dacie wiarę?



Okazuje się, że w Robloxie powstało dosyć unikalne doświadczenie. Mowa tu o strzelance sieciowej przywodzącej na myśl popularny cykl Call of Duty – nie tylko pod względem formuły, ale także oprawy graficznej. Frontlines w żadnym stopniu nie przypomina bowiem klasycznego i dziecinnego stylu kojarzonego z popularną platformą. Postarano się więc o naprawdę wyjątkowy projekt, który z pewnością zaskoczy niejednego użytkownika. Przyjrzyjmy się mu nieco bliżej.





Co powiecie na realistyczną strzelankę w Robloxie?



Roblox to dosyć wyjątkowa produkcja, która umożliwia użytkownikom na kreację własnych gier przy użyciu darmowych materiałów. Istnieje szereg naprawdę rozbudowanych doświadczeń mogących przyciągnąć internautów na setki czy tysiące godzin. Poza tym dominuje różnorodność, każdy znajdzie coś dla siebie – to też jedna z przyczyn wciąż rosnącego zainteresowania przedsięwzięciem. Budzi ono jednak także liczne kontrowersje, chociażby z powodu niedbałości o dane nieletnich czy niekoniecznie prawidłową moderację treści.



Wśród miliona doświadczeń pojawiają się także perełki pokroju Frontlines, które różni się od nich przede wszystkim realistyczną oprawą graficzną. Mówimy tu o niejako klonie kultowej serii Call of Duty od firmy Activision – produkcja od Maximilian Studios jest jednak darmowa i dostępna bez problemu z poziomu Robloxa. Ta sieciowa strzelanka oferująca tryby Team Deathmatch oraz Capture The Flag i tak naprawdę trudno ją na pierwszy rzut oka powiązać z popularną platformą. Taki jednak był cel twórców i zdaje się, że poradzili sobie z tym całkiem nieźle.





Oprawa graficzna to jednak wyłącznie jeden element produkcji. Frontlines powstało pierwotnie w 2020 roku i od tamtej pory przeszło długą drogę. Zarówno jeśli chodzi o dostępne bronie, mapy, animacje czy mechaniki. Oceny na oficjalnej stronie nie pozostawiają jednak złudzeń – gracze pozytywnie podchodzą do tego konceptu. Pozostawiono bowiem około 71 tysięcy pozytywnych ocen oraz 8 tysięcy negatywnych. Tytuł jest ponadto nieustannie aktualizowany i w momencie pisania artykułu na jego serwerach znajduje się około 2 tys. graczy.



Oczywiście daleko mu do robloxowych rekordów i sam projekt wciąż znajduje się na etapie rozwojowym. Warto jednak mieć świadomość jego istnienia, gdyż jest on dobrym dowodem zarówno na kreatywność graczy, jak i możliwości oferowane przez platformę. Jeśli natomiast gracie w Robloxa, to koniecznie przetestujcie Frontlines – chociaż przez chwilę.



Jednym z najpopularniejszych doświadczeń jest z kolei Brookhaven, na którego serwerach znajduje się obecnie 300 tys. osób. Jest to miejsce, gdzie można posiadać własny dom, samochód i po prostu bez większych ograniczeń eksplorować miasto – to coś dla fanów role-play. Osobiście ostatnio zdążyłem się przekonać do Robloxa i znalazłem szereg naprawdę interesujących projektów i sam byłem w szoku, że coś takiego tam w ogóle istnieje. Zawsze bowiem kojarzyłem produkcję z tytułem wyłącznie dla „małych dzieci”.



Źródło: Roblox, wł.