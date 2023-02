Kultowy 3D Pinball Space Cadet jest dostępny także na Windows 11

Zorganizujcie sobie nostalgiczną podróż.



Jeśli korzystacie z systemu Windows 11, to bez problemu uruchomicie na nim jedną z najbardziej kultowych produkcji dodawanych swego czasu do oprogramowania od koncernu. Mowa rzecz jasna o 3D Pinball Space Cadet, produkcji dosyć zapomnianej, lecz także przywodzącej na myśl miłe chwile spędzone przy próbie wykręcenia jak najwyższego wyniku. Może skusicie się na zorganizowanie sobie nostalgicznej podróży do tamtych czasów?





Windows 11 bez problemu uruchomi 3D Pinball Space Cadet



Windows XP to według wielu osób najlepszy system operacyjny wydany przez Microsoft. Można rzecz jasna z tym stwierdzeniem dyskutować, ale nie zmienia to faktu, iż mieliśmy wtedy do czynienia ze złotą erą pre-instalowanych gier wideo. Sporo użytkowników z pewnością wraca myślami do Sapera, Solitaire czy innych produkcji kojarzonych z kultowym oprogramowaniem wydanym pierwotnie w 2001 roku. Do grona tych tytułów zapewne należy ten, któremu poświęcony jest dzisiejszy artykuł.



Nieco ponad trzy lata temu dodaliśmy do naszej bazy plików instalator 3D Pinball Space Cadet, dzięki któremu bez problemu możecie uruchomić produkcję na Windowsie 7, Windowsie 8.1 oraz Windowsie 10. Od tamtej pory zdążyła jednak zadebiutować kolejna wersja systemu, co zrodziło pytania odnośnie do funkcjonalności tytułu na wciąż rozwijającej się „jedenastce”. Mamy dla Was dobrą wiadomość, instalator ważący zaledwie 1,3 MB zadziała na najnowszej odsłonie oprogramowania od Microsoftu. Wystarczy go pobrać, kliknąć „Install”, poczekać kilka sekund i… gotowe!



Chciałbym jednak zwrócić także uwagę na fakt, iż od listopada 2022 roku istnieje opcja zainstalowania 3D Pinball Space Cadet bezpośrednio z poziomu Microsoft Store – dokładnie tak! Kultowa pozycja pojawiła się tam stosunkowo niedawno, więc zapewne mało który internauta jest tego świadom. W tym przypadku instalacja gry jest równie banalna.



W pasku wyszukiwania należy wpisać 3D Pinball Space Cadet oraz wybrać pierwszy produkt. Wtedy wystarczy kliknąć „Pobierz”, uzbroić się w chwilę cierpliwości, a następnie wybrać opcję „Graj”. Teraz możecie cieszyć się klasycznym doświadczeniem rodem z Windowsa XP. Z poziomu gry zmienicie także ustawienia sterowania, wyłączycie dźwięk/muzykę oraz aktywujecie udawany tryb pełnoekranowy, gdzie reszta ekranu zostanie zastąpiona czarnym tłem.



Jeśli więc kiedyś najdzie Was ochota na spróbowanie swoich sił w 3D Pinball Space Cadet na nowym sprzęcie, to teraz już wiecie, że można to uczynić bez najmniejszych problemów. Podobnie ma się sprawa chociażby z Saperem – ten także jest dostępny w Microsoft Store. Fajnie by jednak było, by koncern skomponował specjalną paczkę zawierającą klasyczne gry, wiele osób na pewno by ucieszyło się na wieść o takim projekcie.



Na razie możemy wyłącznie pomarzyć.



