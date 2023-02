Data premiery Baldur's Gate 3 ustalona. Znamy też wymagania sprzętowe

Odliczanie czas zacząć.

Ostateczna data premiery Baldur's Gate 3 ujawniona

Zaktualizowane wymagania Baldur's Gate 3

Procesor : Intel Core i5-4690 / AMD FX 8350

: Intel Core i5-4690 / AMD FX 8350 Karta graficzna : NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX 480 (z 4 GB VRAM)

: NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX 480 (z 4 GB VRAM) RAM : 8 GB

: 8 GB DirectX : 11

: 11 Miejsce na dysku : 150 GB

: 150 GB System: Windows 10 64-bit

Procesor : Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600

: Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600 Karta graficzna : NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER / AMD Radeon RX 5700XT (z 8 GB VRAM)

: NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER / AMD Radeon RX 5700XT (z 8 GB VRAM) RAM : 16 GB

: 16 GB DirectX : 11

: 11 Miejsce na dysku : 150 GB

: 150 GB System: Windows 10 64-bit

Epopeja związana z długo wyczekiwaną grą Baldur's Gate 3 zmierza ku szczęśliwemu finałowi.ustaliło właśnie oficjalną i podobno nieprzesuwalną datę premiery gry, podając przy okazji do wiadomości publicznej nowe, zaktualizowane wymagania sprzętowe. Fani gier z gatunkui świata Dungeon's & Dragons będą mieli liczne powody do zadowolenia.Baldur's Gate 3 po nieco ponad dwóch długich latach w programie wczesnego dostępu na Steam jest w końcu gotowe, aby go opuścić. Premiera Baldur's Gate 3, jednej z najbardziej wyczekiwanych gier 2023 roku, odbędzie się 31 sierpnia 2023 roku. Potwierdzono to w trakcie wydarzenia Sony State of Play.W sieci ukazał się przy okazji najnowszy zwiastun Baldur's Gate 3, w którym można usłyszeć charakterystyczny głos J.K. Simmonsa, znanego z ról w Whiplash i Spider-Manie. Aktor wcieli się w rolę generała Ketheric Thorma, nekromanty prowadzącego swe nieumarłe wojska na tytułowe miasto Baldur's Gate. To jeden z trzech głównych antagonistów w grze.Z dobrych wieści: dowiedzieliśmy się, że Baldur's Gate 3 zaoferuje możliwość zabawy międzyplatformowej. Crossplay w Baldur's Gate 3 dotyczy komputerów osobistych z systemami Windows, macOS oraz konsol PlayStation 5 - i to od dnia premiery. Gracze będą mogli również bawić się wspólnie w trybie lokalnej kooperacji na dzielonym ekranie. Super!Oprawa graficzna Baldur's Gate 3 prezentuje się doprawdy zjawiskowo na gameplayach i w tym kontekście miło jest wiedzieć, że wymagania sprzętowe gry nie będą mimo to wygórowane.Pamiętajcie o tym, że przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę.Źródło: Larian Studios