Policja zatrzymała 16-latka, bo bawił się w terrorystę w Robloxie

Służby zostały zaniepokojone zachowaniem nastolatka.



Singapurska policja zatrzymała właśnie 16-letniego chłopaka, który był bardzo aktywny na wielu serwerach Roblox, gdzie istniała możliwość wcielenia się w członka Państwa Islamskiego. Tego typu „zabawy” są na terenie tego azjatyckiego państwa zabronione – przynajmniej według niedawno wprowadzonych przepisów. Co jednak ciekawe, to nie pierwszy terrorystyczny występek nastolatka. Sprawa wydaje się być więc nieco bardziej skomplikowana.





16-latek zatrzymany za bycie członkiem ISIS w... Robloxie



Roblox to platforma oferująca możliwość wyboru spośród milionów przeróżnych tzw. doświadczeń – zarówno tych oficjalnych, jak i tworzonych bezpośrednio przez społeczność. Dlatego też czasami zdarzają się dosyć nietypowe mapy, które mogą szokować nawet dorosłe osoby. Taki przypadek nawet niedawno opisaliśmy, wtedy też przerażona matka usunęła grę z komputera swojego dziecka. Dzisiejsza sytuacja prezentuje się jednak tysiąc razy gorzej i może mieć realne konsekwencje prawne.



W celu opowiedzenia pełnej wersji historii musimy cofnąć się do 2020 roku. Wtedy też tytułowe dziecko miało zaledwie 14 lat i już wtedy spędzał mnóstwo czasu na odgrywaniu roli bojownika ISIS na przeróżnych serwerach Roblox. Sprawa została zgłoszona do singapurskiego Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dzięki czemu chłopak znalazł się pod bacznym okiem służb. Zdarzało mu się nawet używać platformy do replikowania prawdziwych stref konfliktu i złożenia przysięgi wierności swojemu wirtualnemu liderowi. Grubo, co?



Wprowadzone niedawno przepisy pozwoliły zająć się incydentem nieco surowiej. Nastolatek został zatrzymany przez policję, gdyż zdecydował się na kontynuowanie swojej wirtualnej terrorystycznej misji. Na różnych doświadczeniach przyjmował rolę rzecznika ISIS czy jego głównego propagandysty – zabijał tam też wrogów w imię Państwa Islamskiego. Może chłopakowi uszłoby to na sucho, gdyby nie fakt, że jego „zainteresowania” wykraczały poza Robloxa.







Okazało się, że 16-latek wyrażał swoje zainteresowanie islamskimi proroctwami eschatologicznymi w prawdziwym życiu – niedługo po obejrzeniu dziesiątek tego typu filmów na YouTube. Na jego komputerze znaleziono również mnóstwo piosenek ISIS oraz opublikowane posty o zabarwieniu ekstremistycznym, antysemickim i wspierające grupy neonazistowskie. Dziecko więc jawnie promowało tzw. wojnę rasową.



Czy to koniec rewelacji? Niestety nie – chłopakowi zarzuca się również kontakt z Muhammadem Irfanem Danyal Mohamad Nor, który został aresztowany w grudniu 2022 roku za podejrzenie o uprawianie terroryzmu, 18-latek planował bowiem utworzenie islamskiego kalifatu w jednym z singapurskich regionów.



Osobiście trudno mi pojąć, że regulamin oraz filtry Robloxa przepuszczają doświadczenia, w których można zostać pełnoprawnym członkiem ISIS. Tak czy inaczej – dobrze, że policja zainteresowała się sprawą, chyba nikt by nie chciał żeby poczynania nastolatków eskalowały.



Roblox, platforma dla dzieci!



Źródło: Kotaku