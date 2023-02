Diablo 4 już niedługo z otwartą betą. Za darmo zagrają wszyscy chętni

To świetna wiadomość.



Diablo 4 już niedługo otworzy bramy piekieł dla wszystkich chętnych użytkowników. Blizzard bowiem ogłosił właśnie datę rozpoczęcia otwartych beta testów długo wyczekiwanej produkcji – gracze nie zostaną zmuszeni do długiego oczekiwania, co z pewnością jest świetną wiadomością. Poza tym dowiedzieliśmy się nieco na temat zawartości, która zostanie wkrótce udostępniona. Czego więc dokładnie należy się spodziewać?





Otwarte beta testy Diablo 4 ruszą w przyszłym miesiącu



Nie da się ukryć, że Diablo 4 to jedna z najbardziej wyczekiwanych gier bieżącego roku. Sporo osób czeka na debiut kolejnej pełnoprawnej części kultowego cyklu. Wraz z upływem czasu pojawia się jednak coraz więcej niepokoju wobec tego, co tak naprawdę wyjdzie z rąk producentów. Zaufanie wobec Blizzarda jest bardzo niskie i ostatnie poczynania firmy niezbyt przyczyniają się do poprawy tego stanu rzeczy. Być może niedługo sytuacja nagle się odwróci.



Mogą na to wpłynąć ogłoszone beta testy, które wystartują 24 marca i potrwają do 26 marca. Przez weekend gracze wszystkich platform (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S) będą mieli opcję sprawdzenia niektórych elementów rozgrywki zupełnie za darmo. W dobrej sytuacji znajdują się osoby, które zdecydowały się na złożenie zamówienia przedpremierowego. Dla nich przygotowano dodatkową pulę czasową trwającą od 17 do 19 marca.







Okej, ale co tak naprawdę zostanie udostępnione graczom? Cóż, beta testy obejmą Prolog oraz Akt 1 nadchodzącego Diablo 4 – te fragmenty kampanii fabularnej będą dostępne bez większych ograniczeń. Warto natomiast pamiętać, że będzie można uzyskać maksymalnie 25 poziom bohatera, nie ma więc większych szans na poznanie mechanik uzyskiwanych w późniejszych etapach rozgrywki. To rzecz jasna celowy zabieg.



Blizzard zaznacza też, że testy rządzą się swoimi prawami. Ich nieodłącznym elementem są różnego rodzaju problemy – począwszy od tych technicznych, a skończywszy na kłopotach z serwerami. Dlatego też należy przygotować się na nieidealną zabawę. Osobiście liczę, iż uda się chociaż zalogować i rozpocząć zabawę. Kolejny zapewne będą przeogromne (wystarczy przypomnieć sobie przypadek gry New World).



Oczywiście mówimy wyłącznie o testach, lecz na pewno pozwolą one na przetestowanie tytułu pod kątem tego, czy jest to produkt zgodny z przynajmniej niektórymi oczekiwaniami fanów serii. Jeśli tak, to niewątpliwie wiele osób zdecyduje się na złożenie zamówienia przedpremierowego zaraz po zakończeniu darmowego weekendu.



Warto też przypomnieć, że premiera Diablo 4 została wyznaczona na 6 czerwca. Wtedy też gra pojawi się na wszystkich platformach – rzecz jasna już nie za darmo.



Źródło: Blizzard