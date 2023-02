Weekend darmowej gry online dla użytkowników PlayStation

PlayStation Plus Festival of Play

PlayStation Plus Festival of Play właśnie wystartował, a oznacza to szeregu atrakcyjnych promocji, nowych gier oraz aktywności dla wszystkich użytkowników PlayStation Plus.Jak poinformowało Sony, począwszy od 15 lutego do 24 lutego, członkowie PlayStation Plus mogą wziąć udział w wielu aktywnościach w ramach PlayStation Plus Festival of Play – od zdobywania cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich, przez udział w turniejach, po otrzymywanie atrakcyjnych rabatów na wybrane gry z PlayStation Store.Co ważne, w trakcie PlayStation Plus Festival of Play będą dostępne również atrakcje dlaPosiadacze konsol PlayStation, którzy jeszcze nie mają dostępu do abonamentu PlayStation Plus będą mogli wypróbować jegow swoich ulubionych grach już w nadchodzący weekend. Promocja rozpocznie się 18 lutego i potrwa do niedzieli 19 lutego, do godziny 23:59. Będą z niej mogli skorzystać wszyscy użytkownicy konsol PlayStation 4 i PlayStation 5. Dodatkowo, członkowie PlayStation Stars mogą zdobyć specjalny przedmiot kolekcjonerski biorąc udział w tym wydarzeniu.Wszyscy abonenci usługi PlayStation Plus będą mogli skorzystać z podwójnych rabatów w PlayStation Store, które zaczęły obowiązywać już dziś. W sklepie PlayStation znaleźć można sporo promocji na największe tytuły dostępne na PlayStation 4 oraz PlayStation 5, w tym Rycerze Gotham, FIFA 23, Wiedźmin 3: Dziki Gon, czy Assassin’s Creed Valhalla. Dodatkowo, abonenci PlayStation Plus otrzymają podwójną wartość zniżki na czas trwania promocji. Oferta jest ograniczona czasowo i potrwa do 1 marca, do godziny 23.59.W weekend 18-19 lutego odbędzie się wiele turniejów m.in. w grach FIFA 23, czy NBA 2K23, które będą otwarte również dla osób nieposiadających subskrypcji PlayStation Plus. Gracze, którzy wezmą w nich udział, zawalczą o 3-miesięczny dostęp do abonamentu PlayStation Plus.