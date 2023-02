Kultowa gra z NESa odtworzona w Minecrafcie. To istny pokaz kreatywności

Społeczność graczy nigdy nie przestanie zaskakiwać.



Jeśli chcieliście spróbować swoich sił w klasyczną Zeldę, to właśnie nadarzyła się ku temu nietypowa sposobność. Jeden z użytkowników postanowił odtworzyć początkowe przygody Linka w… Minecrafcie, co wydaje się dziwne w każdym tego słowa znaczeniu. Społeczność jednak niejednokrotnie udowodniła, że jest w stanie dokonać rzeczy niecodziennych i raczej należących do grona takich, o których normalny człowiek na co dzień nie myśli. Przyjrzyjmy się bliżej całemu przedsięwzięciu, bo prezentuje się naprawdę świetnie.





Zelda w Minecrafcie wygląda oszałamiająco



Staram się regularnie wyszukiwać interesujące projekty związane z Minecraftem, głównie z powodu wręcz niewyczerpanych zasobów kreatywności użytkowników. Niejednokrotnie informowałem już Was o fascynujących budowlach czy przedsięwzięciach wymagających posiadania ogromnej wiedzy o „czerwonym proszku” stanowiącego odpowiednik elektryczności. Dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami dziełem należącym właśnie do tej drugiej kategorii.



Za odtworzeniem klasycznej Zeldy stoi twórca internetowy, który na YouTube prowadzi kanał o nazwie C1OUS3R. Nie cieszy on się jeszcze zbytnią popularnością – jego ostatnie dzieła stanowią jednak bardzo dobry fundament do odniesienia ogromnego sukcesu. Mowa tu chociażby o wykreowaniu gier Super Mario czy Sonic The Hedgehog w Minecrafcie, widać więc, że influencer lubuje się w starszych tytułach. Wszystko to jest wyjątkowe z konkretnego powodu – nie ma mowy o wykorzystywaniu jakichkolwiek modyfikacji, dodatkowych oprogramowani czy narzędzi.







Projekty powstają na czystym Minecrafcie i są wzbogacane wyłącznie poprzez personalizowane paczki tekstur oraz sztuczki zaimplementowane bezpośrednio w grze. Mówimy więc o czymś wymagającym nie tylko kreatywności, ale pokaźnych pokładów umiejętności. Dlatego jeśli spojrzycie na powyższy materiał, to aż trudno uwierzyć, że w produkcji od Mojang udało się uzyskać efekt tak bardzo przypominający Zeldę pierwotnie debiutującą na konsoli NES.







Filmik zawiera także ujęcia z procesu przygotowywania całego przedsięwzięcia. Oczywiście grafika to jedno, ale co z faktyczną możliwością poruszania się Linkiem i wykonywania różnych akcji? Cóż, było to naprawdę ogromne wyzwanie – zwłaszcza jeśli mówimy o działaniu na czystym Minecrafcie. Największym problemem okazała się blokada możliwości skakania oraz sprintowania – czynności, których w Zeldzie próżno szukać. Rozwiązaniem okazał się błąd polegający na nadaniu graczowi ogromnego bonusu do skoku, co psuje całą umiejętność i blokuje cały system ruchu. Dla bardziej wiarygodnego efektu należało też zmodyfikować shadery koniecznie do uruchomienia mapy.



No właśnie, bo twórca planuje udostępnić swój projekt zupełnie za darmo, ale najpierw jego widzowie muszą spełnić odpowiedni warunek – uzbierać 5000 łapek w górę pod powyższym filmem. Osobiście jestem przeciwny takim zabiegom i nie popieram żebrania o „lajki” w taki cyniczny sposób, ale w tym przypadku „w nagrodę” można otrzymać coś naprawdę fajnego. Odbiorcy podołali wyzwaniu już kilka tygodni wcześniej przy materiale obrazującym odtworzenie gry Sonic The Hedgehog – tu więc również może się udać.



I po co nam metaverse, gdy w Minecrafcie można zrobić praktycznie to samo i przy okazji nie wydawać tylu pieniędzy i nie zwalniając tysięcy pracowników? Tak, Panie Zuckerbergu – na Pana patrzę.



Źródło: YouTube