Grasz w Minecrafta? Te strony uprzyjemnią Ci zabawę

Must have dla fanów sześciennego świata.



Jeśli grasz w Minecrafta, to z pewnością regularnie poszukujesz modyfikacji pozwalających na urozmaicenie zabawy. Dlatego też postanowiliśmy przygotować dla Ciebie zestaw trzech interesujących stron, o których być może nie miałeś wcześniej zielonego pojęcia. Każda z nich jest na swój sposób wyjątkowa i ułatwia wykonywanie określonych akcji. To co, zaczynamy?





Musisz znać te strony jako fan Minecrafta



Internet jest pełen miejsc powiązanych z Minecraftem – plus jest taki, że każdego dnia można natknąć się na zupełnie coś nowego, co uatrakcyjni wędrówkę po sześciennym świecie. Nasza pierwsza propozycja przypadnie do gustu szczególnie osobom lubiącymi się w budownictwie. Mowa bowiem o witrynie GrabCraft, gdzie możemy znaleźć tysiące architektonicznych projektów (czy raczej światłokopii planu) wraz ze szczegółowymi instrukcjami odnośnie do poszczególnych kroków budowy.



Wybranie np. konkretnego domu spowoduje wyświetlenie listy niezbędnych materiałów, poglądowych grafik, wyżej wspomnianego blueprintu oraz modelu 3D. Dzięki temu proces implementacji budowli do własnego świata stanie się o wiele prostszy, a przy tym zapewni ogromną dawkę rozgrywki. Nie każdy ma bowiem świetną orientację przestrzenną oraz architektoniczną kreatywność – dla takich osób gotowe projekty niczym LEGO wydają się świetnym rozwiązaniem, zwłaszcza że baza przygotowanych przedsięwzięć jest ogromna.



Źródło: wł.



Oprócz standardowych domów znajdują się tam także poradniki dotyczące budowy mostów, parków, farm itd. Jeśli nie do końca natomiast ogarniacie działanie blueprintów, to na stronie znajdziecie zakładkę „How to use GrabCraft”, gdzie zostaniecie przeprowadzeni przez cały proces.



Kolejnym narzędziem jest Minecraft Skin to Totem, które robi dokładnie to, na co wskazuje jego nazwa. Wystarczy wgrać interesującą nas skórkę postaci, a strona wygeneruje specjalny plik podmieniający podstawowy wygląd totemu nieśmiertelności (przedmiot, który chroni gracza przed śmiercią). Nie ma to żadnego praktycznego zastosowania, ale niewątpliwie stanowi ciekawą alternatywę wizualną – podstawowy wygląd totemu bowiem nie zachwyca.



Źródło: wł.



Ostatnia strona to niewątpliwie najbardziej zaawansowany projekt. ChunkBase to coś dla osób chcących przekonać się, co kryje wygenerowany przez nich świat. Wystarczy wybrać obszar zainteresowań, a następnie wpisać seed (ciąg znaków określający wygenerowaną mapę). Wtedy ukaże się podgląd zawierający wszelkie informacje odnośnie do położenia i rozciągłości poszczególnych terenów. Nie brakuje także informacji o położeniu dungeonów, ruin, wiosek czy porzuconych skarbów.



Źródło: wł.



W wielkim skrócie – jeśli nie jesteście wielkimi fanami bezmyślnej eksploracji, to powyżej opisane narzędzie jest dla Was. Dzięki niemu odnajdziecie drogę do poszczególnych lokacji znacznie szybciej i tym samym skupicie się na wykonywaniu innych – sprawiających Wam więcej frajdy – czynności. ChunkBase oferuje także dostęp do kilku modyfikacji, które znajdziecie w zakładce „Mods”.



To by było na tyle. Możecie dać znać w komentarzach, czy którekolwiek z powyższych narzędzi okazało się dla Was przydatne – jeśli tak, to zapewne w niedalekiej przyszłości postaramy się przygotować kolejny tego typu wpis.



Gracie w ogóle jeszcze w Minecrafta?



Źródło: wł.