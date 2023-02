Polski streamer Izak zdradził, ile wydał na Steamie. Kwota jest porażająca

Można sobie za to kupić niesamowite rzeczy.

Ile Izak wydał na Steam?

to streamer znany polskim internautom przede wszystkim z czasów świetności gry Counter-Strike: Global Offensive . Izak nie tylko gra, ale przy okazji komentuje rozgrywki od ponad dziesięciu lat. Wiele osób pytałoo to, ile pieniędzy wydał na platformie dystrybucji cyfrowejna przestrzeni wszystkich tych lat. W końcu uwielbiał on kupować nie tylko skrzynki w CS:GO i skórki do broni, ale także inne rzeczy. Piotr Skowyrski w końcu odpowiedział na to pytanie.W trakcie swojego niedawnego streama na platformie Twitch Izak zdradził fanom, ile wydał na zakupy na Steamie przez ostatnie lata. Wszyscy wiedzieli, że kwota nie może być mała, ale nikt nie spodziewał się chyba ujrzeć sumy, za jaką da się bez większego problemu kupić przyzwoite mieszkanie.Wydatki Izaka na Steam w podziale na kategorie wyglądają następująco:28149,99 złotych83494,76 złotych5687,18 złotych167489,42 złotychŁącznie daje to astronomiczną kwotę. Jak widać najwięcej pieniędzy Izak poświęcił na kupno przedmiotów kosmetycznych w grach. Chodzi oczywiście o skiny i skrzynki w Counter-Strike: Global Offensive.Pojawiły się takie głosy wśród miłośników działalności Polaka, ale jest to podejście absolutnie bezrefleksyjne. Gdyby Izak nie inwestował w ten sposób w swoją karierę, prawdopodobnie nigdy nie zdobyłby takiej popularności, jaką może się cieszyć obecnie lub mógł przez minione lata.A jak tam Wasze saldo wydatków na Steam? Najwięcej wydaliście na gry, czy może na mikrotransakcje w grach?Źródło: Twitch @izakooo