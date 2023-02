Wiedźmin 3 z ogromną aktualizacją. CD Projekt RED ulepsza next-genowe wydanie

Można już pobierać najnowszy update.



CD Projekt RED poinformował o udostępnieniu pierwszej aktualizacji do next-genowego wydania Wiedźmina 3 – do tej pory doczekaliśmy się wyłącznie premiery dwóch pomniejszych łatek. Deweloperzy skupili się głównie na poprawie ogólnej stabilności oraz wydajności gry, na co od momentu premiery głośno narzekają konsumenci. Poza tym można liczyć na szereg poprawek obejmujących swoim zasięgiem wszystkie platformy. Przyjrzyjmy się patchowi nieco bliżej.







Od debiutu Wiedźmina 3 na konsole nowej generacji minęły niemalże dwa miesiące. Rzecz jasna nie obyło się bez kontrowersji – tym razem była ona związana z niekoniecznie zadowalającym stanem technicznym produkcji. Wiele osób narzekało na kiepską optymalizację, błędy wręcz uniemożliwiające swobodną zabawę oraz ogólny spadek jakości względem stanu tytułu sprzed patcha 4.0. CD Projekt RED dosyć szybko dał znać, że jest świadomy występujących problemów.



Dlatego też od momentu premiery doczekaliśmy się dwóch łatek eliminujących kluczowe kłopoty i usprawniające ogólne działanie gry. Bolączki nadal jednak nie zniknęły – użytkownicy regularnie raportowali o niedziałających zapisach czy wymuszaniu restartu całego tytułu. Odpowiedzią na te wołania ma być wdrożona właśnie aktualizacja oznaczona numerem 4.01. Co dokładnie zmienia?



Osoby grające na PC mogą spodziewać się naprawienia błędu, który uniemożliwiał skorzystanie z opcji odbicia. Jeśli więc teraz zdecydujecie się na skorzystanie z wysokiego poziomu SSR, to zauważycie nieco różnicy w działaniu produkcji. Poza tym dodano nowy tryb wydajności globalnego z ray tracingiem. Skorzystać z niego mogą wyłącznie konsumenci posiadający kompatybilny sprzęt – jego aktywacja spowoduje zwiększenie liczby klatek na sekundę, gdyż wydajność zostanie przedłożona nad „zasięg i precyzję”.





Patch 4.01 for The Witcher 3: Wild Hunt is being rolled out on PC, PlayStation and Xbox. It improves the overall stability and performance of the game on next-gen consoles and PC, and brings various fixes to all platforms.



List of changes: https://t.co/ndOQiX6Wgm pic.twitter.com/5Ou651f3OR