Cyberpunk 2077 i Dying Light 2 z ważnymi aktualizacjami. Liczba FPS gwałtownie rośnie

Imponujące.

Cyberpunk 2077 i Dying Light 2 ze wsparciem dla DLSS 3

"Granie w Cyberpunk 2077 z napędzaną sztuczną inteligencją techniką NVIDIA DLSS 3 to najlepszy sposób na uzyskanie zachwycającej oprawy wizualnej, jaką oferuje ta gra. Technika ta pomaga nam wykonać krok w kierunku połączenia nieograniczonej wierności grafiki z wyjątkową wydajnością"

Jeżeli masz w swojej bibliotece gier Cyberpunk 2077 i Dying Light 2 , to koniecznie powinieneś je zaktualizować. Jeśli z różnych powodów zwlekałeś z kupieniem ich i czekałeś na dobry moment, to... być może właśnie nadszedł. Opublikowano nowe, duże aktualizacje dla oby tych polskich produkcji. Dzięki nim użytkownicy najnowszych kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4090, RTX 4080 oraz RTX 4070 Ti mogą cieszyć się nawet dwukrotnie wyższą liczbą klatek na sekundę. Cyberpunk 2077 staje się lepszy z aktualizacji na aktualizację. Ogrywałem premierową wersję gry i nie mogłem na nic narzekać. Po szybkim ukończeniu dzieła CD Projekt RED na długo o nim zapomniałem, a teraz czuję, że przejdę je na nowo. Najnowsza łatka dodała bowiem wsparcie techniki NVIDIA DLSS 3, która dzięki technologii generowania klatek może zwiększać liczbę FPS w grach nawet trzykrotnie.DLSS 3.0 obsługują na ten moment wyłącznie najnowsze karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 4000.Jednocześnie zapowiedziano kolejną aktualizację, dodającą tryb Overdrive. Ma on wynieść i tak świetny już ray tracing na nowe wyżyny i poprawić szatę graficzną gry. Ach, żeby jeszcze tak "redzi" poprawili niektóre podstawowe mechaniki... ;)- powiedział Jakub Knapik, Global Art Director w CD Projekt RED.Równocześnie aktualizację ze wsparcie dla DLSS 3 otrzymała inna znakomita polska produkcja, której wciąż nie ukończyłem. Mowa o Dying Light 2. Tu klatek akurat nigdy mi nie brakowało, ale… ciekawość zżera.Źródło: NVIDIA