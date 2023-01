Oto nowa gra od Roberta Lewandowskiego. Wyremontujemy w niej stadiony

Nowy projekt zbliża się wielkimi krokami.



Robert Lewandowski postanowił zaprezentować światu nową grę wideo o nazwie Sports: Renovations, gdzie zadaniem użytkownika będzie renowacja obiektów sportowych. Mówimy o projekcie dla fanów pierwszoosobowych symulatorów – ostatnio ten gatunek zdaje się przeżywać prawdziwy rozkwit. Jeśli jednak chodzi o nastawienie internautów wobec tego konkretnego tytułu, to jest ono dosyć mieszane. Dlaczego?





Lewandowski zakłada nowe studio tworzące gry wideo



W listopadzie 2021 roku doczekaliśmy się zapowiedzi Football Coach the Game, skrzyżowania klasycznego menedżera piłkarskiego i symulacji obowiązków trenera. Podmiotem odpowiedzialnym za ten tytuł jest nowe studio RL9sport Games założone przez samego Roberta Lewandowskiego. Premiera produkcji jeszcze się nie odbyła, choć miało to nastąpić już kilka dobrych miesięcy temu. Cisza medialna została przerwana poprzez… zapowiedź nowego projektu.



Jak się jednak okazuje, nie pochodzi on od wyżej wspomnianej firmy. Robert Lewandowski postanowił nawiązać współpracę z wydawcą Movie Games i pomógł założyć kolejne studio deweloperskie o nazwie Goat Gamez – to właśnie ono wyprodukuje Sports: Renovations. Czego dokładnie możemy spodziewać się po tym dosyć wymownym tytule?



Gracz wcieli się w osobę odpowiedzialną za konserwowanie obiektów sportowych. Celem będzie więc renowacja siłowni, boisk, stadionów czy kortów tenisowych. Wszystko to będzie okraszone kampanią dla jednego gracza i chwytającą za serca fabułą. Jej główną osią napędową jest zbieranie pieniędzy, które finalnie zostaną przeznaczone na uratowanie boiska do koszykówki w rodzinnej miejscowości bohatera.







Jeśli kojarzycie House Flippera, to tak naprawdę mówimy o produkcji opierającej się na bardzo podobnych zasadach. Zadaniami użytkownika będzie m.in. malowanie ścian obiektów, wyrzucanie śmieci, montaż sprzętów czy mebli. Nie zabraknie też motywu rozbudowywania własnej siedziby i wykonywania zadań pobocznych nagradzających za kreatywność gracza.



Źródło: Steam



Poza typową kampanią doczekamy się także trybu swobodnej rozgrywki, który będzie umożliwiał stworzenie wymarzonego miejsca poprzez wykorzystanie nieograniczonych zasobów. Ciekawym aspektem wydaje się też warstwa wizualna gry, gdyż zajmiemy się również budową miejsc dostępnych zazwyczaj wyłącznie dla zawodników, trenerów czy personelu. Jeśli więc kiedykolwiek chcieliście zgłębić tajemną wiedzę o budowie i funkcjonowaniu obiektów sportowych, to niedługo będziecie mieli ku temu idealną sposobność.



Tytuł ma zadebiutować jeszcze w tym roku, lecz dokładna data premiery nie została jeszcze podana. Należy więc uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości. Część osób obawia się jednak, iż gra jest kierowana do zbyt wąskiego grona odbiorców i nie odniesie wielkiego sukcesu. Po części się z tym zgadzam – sukces wspomnianego wyżej House Flippera wynika po części z tego, że użytkownicy są w jakiś sposób powiązani z wykonywanymi tam czynnościami – malowaniem ścian, urządzaniem pokoi.



Źródło: Steam



No właśnie, a raczej mało kto bierze czynny udział przy remontowaniu siłowni czy stadionów. Nie można jednak od razu skreślać Sports: Renovations – zapewne produkcja znajdzie swoją niszę. Ukaże się ona tylko na PC i można już dodawać ją do listy życzeń na platformie Steam.



Źródło: YouTube