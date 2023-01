Najwyższy budynek biurowy Łodzi jako mapa w CS:GO

Fajny projekt.

Hi Piotrkowska w CS:GO

"Widok budynku z poziomu tarasu oddaje charakter wybudowanego przez nas obiektu. Już na pierwszy rzut oka widać, że to odwzorowanie tarasu na 19. piętrze kompleksu Hi Piotrkowska w Łodzi. Można zobaczyć tam m.in. korytarz inspirowany charakterystycznym dla tego budynku holem z sześcioma windami"

Gdzie pobrać mapę Hi Piotrkowska?

Przeważnie to Minecraft jest grą, o której wspominamy w kontekście tworzenia w niej rzeczy niezwykłych. Mieliśmy już 8-bitowy procesor w Minecraft działający komputer w Minecrafcie , czy nawet Minecrafta w Minecrafcie , a to dopiero początek długiej listy interesujących i zdumiewających kreacji. Dziś chcieliśmy jednak odświeżyć temat jakby nieco zapomnianej gry CS:GO . Właśnie stworzono w niej najwyższy budynek biurowy w Łodzi,Grupa ERBUD we współpracy z agencją Gameset przeniosła najwyższy budynek biurowy w Łodzi do gry CS:GO w postaci mapy, na której prowadzić można wirtualną rywalizację. Usytuowany w centrum miasta wielofunkcyjny kompleks Hi Piotrkowska to drugi w Counter-Strike: Global Offensive budynek po warszawskiej Hali Koszyki. Przypominam, że jedna z wizytówek Warszawy zagościła w grze rozwijanej przez Valve w 2021 roku.Mapa Hi Piotrkowska w CS:GO została stworzona z 57 unikalnych tekstur. Autorem projektu jest Mateusz "Voxel" Pacuła, znany doskonale w środowisko polskich mapperów. Na podstawie zdjęć, filmów, ale i rzutów budynku stworzono kombinację charakterystycznych przestrzeni - części biurowej, rozrywkowej, tarasów, a nawet siłowni.- komentuje Marcin Gieraga, inżynier budowy w Grupie ERBUD.Mapa Hi Piotrkowska dostępna jest za darmo z poziomu Warsztatu Steam Źródło: lttm