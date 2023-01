Minecraft zamieniony w steampunkowe miasto. Projekt powali Was na kolana

Po prostu musicie to zobaczyć.



Minecraft to prawdziwa kopalnia fanowskich projektów, które pojawiają się praktycznie codziennie. Dosyć regularnie informujemy Was o intrygujących przedsięwzięciach wręcz zapierających dech w piersiach. Tym razem nie będzie inaczej – pewien użytkownik postanowił bowiem zająć się realizacją specjalnej modyfikacji będącej w stanie stworzyć losowo generowane steampunkowe miasto. Jeśli jesteście fanami takich klimatów, to nie możecie przejść obok dzieła obojętnie. Przyjrzyjmy mu się nieco bliżej.





Minecraft jako steampunkowe miasto? Bardzo proszę



Pamiętacie opuszczone miasto w Minecrafcie, o którym nie tak dawno napisałem wpis? Jeśli tamta mapa przypadła Wam do gustu, to raczej podobnie będzie i w tym przypadku. Teraz mamy jednak do czynienia z nieco bardziej skomplikowanym tworem, gdyż mowa o specjalnej modyfikacji – od razu zaznaczę, że na razie trwają nad nią zaawansowane prace, więc część informacji nie została jeszcze ujawniona. Na ten moment nie znamy jeszcze nazwy projektu, lecz udostępnione zrzuty ekranu pozwalają sądzić, iż doczekamy się czegoś na ogromną skalę.



Gracz o pseudonimie Doriku pochwalił się na Reddicie, że pracuje nad stworzeniem paczki danych pozwalającej na generowanie podniebnych miast o charakterze steampunkowym, które jednocześnie stanowią wymagające dungeony. Każda takie miejsce wyróżniałoby się na tle innych i pozwalałoby użytkownikowi na swobodną eksplorację i brak nudy. Zadaniem gracza byłoby odkrywanie dziesiątek pokoi pełnych przedmiotów oraz potworów – nie byłaby to więc eksploracja pozbawiona jakiegokolwiek celu. Brzmi ciekawie prawda?



Źródło: Reddit



Zresztą, nie chodzi już o samą ilość atrakcji, ale również o wygląd generowanych lokacji. Na załączonym zrzucie ekranu doskonale widać zarówno ich rozmiar, jak i atrakcyjność wizualną. Całość prezentuje się po prostu niezwykle okazale i trzeba przyznać, że twórca robi naprawdę dobrą robotę. Wszystko zostało ponadto połączone z kilkoma modyfikacjami zmieniającymi tekstury, by efekt był jeszcze bardziej zapierający dech w piersiach. Co by nie było – mówimy o przedsięwzięciu, który stanowi ciekawą alternatywę dla osób znudzonych tradycyjnym Minecraftem.



Wiele osób na Reddicie spytało autora wprost – kiedy będzie można uzyskać dostęp do modyfikacji? No cóż, na to będzie trzeba dosyć długo poczekać. Doriku stwierdził, że projekt nie jest jeszcze gotowy, a on nie zamierza udostępniać czegoś wybrakowanego. Niewykluczone jednak, iż w przyszłości doczekamy się obecności dzieła na chociażby portalu Planet Minecraft. Na razie priorytetem gracza jest wprowadzenie ważnych zmian w działaniu poszczególnych przedmiotów oraz zbalansowaniu niektórych przedmiotów.



Twórca nie ugiął się pod namowami dotyczącymi wypuszczenia modyfikacji w jej wcześniej odsłonie, zaznaczył bowiem, że datapack w takim wydaniu nie byłby zbyt satysfakcjonujący. Pozostaje mu wierzyć i mieć nadzieję, iż wkrótce będzie nam dane spróbować swoich sił w steampunkowych dungeonach. No i rzecz jasna dużo osób ma nadzieję na naprawdę wysokiej jakości projekt – na razie trudno o potwierdzenie tego faktu.



Musimy więc polegać wyłącznie na obietnicach.



Źródło: Reddit