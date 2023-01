Ponad 9 tysięcy złotych za zwykłą grę na Steam! Nie, to nie kolekcjonerka ani pakiet

Szokujący drogi projekt, scam czy dzieło artystyczne?



W obecnych czasach regularne ceny gier (nie liczę wyprzedaży czy częstego rozdawnictwa na PC) są wysokie. Wszystko z czasem drożeje, ten segment rozrywki niestety też. Oczywiście nie do horrendalnych kwot w okolicy tysiąca złotych czy nawet wielu tysięcy. No chyba, że chodzi o specjalne wersje kolekcjonerskie, czasem nawet nierealne do zakupu (np. specjalna edycja hitu Techlandu z zombie, gdzie mieliśmy stać się posiadaczami prywatnej małej wyspy - to tylko akcja marketingowa, raczej żaden milioner nie rozważał kupna) lub normalnie wycenione pozycje, ale z bardzo licznymi dodatkami. Jeśli chcielibyście mieć cały możliwy pakiet do Simsów albo symulatora pociągów, to wszystkie DLC są naprawdę drogie. Ale nic z tych rzeczy, tym razem mowa o pojedynczej produkcji na Steam w standardowej edycji. Choć historia ma też drugie dno.



Ponad 9 tysięcy złotych za prostą grę, to i tak nic przy wsparciu projektu na Patreonie

Niezależna gra przygodowa The Hidden and Unknown od ProX została wyceniona na Steam (pobierz z naszej bazy) na zawrotne 9199,90 złotych! Za tyle można złożyć genialny gamingowy PC i to razem z monitorem, myszką, klawiaturą i głośnikami, a nie nabyć samą jedną grę. Suma wydaje się absurdalna. Zdecydowanie za duża nawet jak za największą produkcję AAA, a co dopiero mały niezależny pierwszy twór nikomu nieznanego studia, a może raczej pojedynczego dewelopera. W obecnych czasach regularne ceny gier (nie liczę wyprzedaży czy częstego rozdawnictwa na PC) są wysokie. Wszystko z czasem drożeje, ten segment rozrywki niestety też. Oczywiście nie do horrendalnych kwot w okolicy tysiąca złotych czy nawet wielu tysięcy. No chyba, że chodzi o specjalne wersje kolekcjonerskie, czasem nawet nierealne do zakupu (np. specjalna edycja hitu Techlandu z zombie, gdzie mieliśmy stać się posiadaczami prywatnej małej wyspy - to tylko akcja marketingowa, raczej żaden milioner nie rozważał kupna) lub normalnie wycenione pozycje, ale z bardzo licznymi dodatkami. Jeśli chcielibyście mieć cały możliwy pakiet do Simsów albo symulatora pociągów, to wszystkie DLC są naprawdę drogie. Ale nic z tych rzeczy, tym razem mowa o pojedynczej produkcji na Steam w standardowej edycji. Choć historia ma też drugie dno.Niezależna gra przygodowa The Hidden and Unknown od ProX została wyceniona nana zawrotne 9199,90 złotych! Za tyle można złożyć genialny gamingowy PC i to razem z monitorem, myszką, klawiaturą i głośnikami, a nie nabyć samą jedną grę. Suma wydaje się absurdalna. Zdecydowanie za duża nawet jak za największą produkcję AAA, a co dopiero mały niezależny pierwszy twór nikomu nieznanego studia, a może raczej pojedynczego dewelopera.





Tak, cena 9199,90 złotych za prostą grę to nie pomyłka / Foto: zrzut ze Steam



Twórca o pseudonimie ThePro wyjaśnia w rozmowie z TheGamer, że nie chciał sprzedawać własnego życia za grosze, bo historia w The Hidden and Unknown jest dla niego czymś więcej niż tylko czystą grą. Dodaje, że nawet specjalnie stworzył swoją produkcję w taki sposób, aby dało się ją przejść szybko (nieco poniżej dwóch godzin), przed maksymalnym czasem uruchomienia gry, który umożliwia jej zwrot na Steam. Nie zaleca nawet wydawania na nią pieniędzy ludziom, których zwyczajnie na to normalnie nie stać.



Twórca o pseudonimie ThePro wyjaśnia w rozmowie z TheGamer, że nie chciał sprzedawać własnego życia za grosze, bo historia w The Hidden and Unknown jest dla niego czymś więcej niż tylko czystą grą. Dodaje, że nawet specjalnie stworzył swoją produkcję w taki sposób, aby dało się ją przejść szybko (nieco poniżej dwóch godzin), przed maksymalnym czasem uruchomienia gry, który umożliwia jej zwrot na Steam. Nie zaleca nawet wydawania na nią pieniędzy ludziom, których zwyczajnie na to normalnie nie stać.

Progi wsparcia dla ProX są absurdale / Foto: zrzut ekrany z Patreon



Produkcję możemy uzyskać też poprzez regularne przekazywanie wsparcia na Patreonie (zachodni odpowiednik Patronite). I to nie byle jakie. Pierwsze trzy progi są już i tak spore (od 67,50 złotych do 397,50 złotych), a nie niosą w zasadzie niczego wartościowego. Jednak dopiero najwyższy wiąże się z pozyskaniem klucza omawianej gry i przyszłych produkcji. Jednak cena jest jeszcze wyższa niż ta za kopię The Hidden and Unknown ze Steam. To ponad 7,9 milionów złotych! I to w formie miesięcznego zabonamentu! Zakładam, ze klucz otrzymamy od razu, ale mimo wszystko można być zszokowanym. Teoretycznie grę da się też wygrać za darmo po dołączeniu do serwera społeczności na Discordzie (pobierz z naszej bazy). Co jakiś czas organizowane są giveawaye.



The Hidden and Unknown od ProX to wyrafinowany scam czy projekt społeczny?

Tłumaczenie wysokości opłat jest pokrętne, a logika dziurawa. Niby da się zwrócić grę, jednak raczej mało kto ma fundusze, aby ot tak wydać (nawet w formie chwilowego depozytu do czasu oddania pieniędzy przy zwrocie) ponad 9 tysięcy złotych. Gra ma podobno na celu "poszerzanie percepcji odbiorców w dziedzinie psychologii i filozofii". Jednak dostępne materiały promocyjne i gameplay pewnego youtubera, pokazują ją jako bardzo prostą przygodówkę. A może nawet bardziej visual-novelę czy interaktywną książkę zrobioną niemalże zerowym nakładem pracy i kosztem.





Czy nawet za najlepszy film na Blu-Ray lub książkę wydalibyście tyle pieniędzy? Tym bardziej, że spokojnie bywają filmy dłuższe niż 2 godziny, nie mówiąc już o czasie spędzonym na czytaniu jednej typowej pozycji. Youtuber prowadzący kanał o nazwie PyroLIVE pobawił się nieco w grze i przeanalizował jej zawartość oraz dodatkowe kwestie obecności projektu i jego twórcy w sieci. W samej grze i na społeczności ProX widać rzekomo wyniosłe teksty, ale to tak naprawdę wydmuszka. Gra nie zmienia świata, nie stawia ważnych pytań. Jest zwykłym crapem jakich wiele na Steam. Może nawet jednym z najgorszych.



Produkcję możemy uzyskać też poprzez regularne przekazywanie wsparcia na Patreonie (zachodni odpowiednik Patronite). I to nie byle jakie. Pierwsze trzy progi są już i tak spore (od 67,50 złotych do 397,50 złotych), a nie niosą w zasadzie niczego wartościowego. Jednak dopiero najwyższy wiąże się z pozyskaniem klucza omawianej gry i przyszłych produkcji. Jednak cena jest jeszcze wyższa niż ta za kopię The Hidden and Unknown ze Steam. To ponad 7,9 milionów złotych! I to w formie miesięcznego zabonamentu! Zakładam, ze klucz otrzymamy od razu, ale mimo wszystko można być zszokowanym. Teoretycznie grę da się też wygrać za darmo po dołączeniu do serwera społeczności na. Co jakiś czas organizowane są giveawaye.Tłumaczenie wysokości opłat jest pokrętne, a logika dziurawa. Niby da się zwrócić grę, jednak raczej mało kto ma fundusze, aby ot tak wydać (nawet w formie chwilowego depozytu do czasu oddania pieniędzy przy zwrocie) ponad 9 tysięcy złotych. Gra ma podobno na celu "poszerzanie percepcji odbiorców w dziedzinie psychologii i filozofii". Jednak dostępne materiały promocyjne i gameplay pewnego youtubera, pokazują ją jako bardzo prostą przygodówkę. A może nawet bardziej visual-novelę czy interaktywną książkę zrobioną niemalże zerowym nakładem pracy i kosztem.Czy nawet za najlepszy film na Blu-Ray lub książkę wydalibyście tyle pieniędzy? Tym bardziej, że spokojnie bywają filmy dłuższe niż 2 godziny, nie mówiąc już o czasie spędzonym na czytaniu jednej typowej pozycji. Youtuber prowadzący kanał o nazwie PyroLIVE pobawił się nieco w grze i przeanalizował jej zawartość oraz dodatkowe kwestie obecności projektu i jego twórcy w sieci. W samej grze i na społeczności ProX widać rzekomo wyniosłe teksty, ale to tak naprawdę wydmuszka. Gra nie zmienia świata, nie stawia ważnych pytań. Jest zwykłym crapem jakich wiele na Steam. Może nawet jednym z najgorszych.