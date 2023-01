GTA San Andreas jako film akcji z lat '90 dzięki SI. Co powiecie na Wiedźmina i Cyberpunka?

W rolach m.in. Ice Cube, Jamie Foxx i Samuel L Jackson.

Znani aktorzy jako postaci z GTA: San Andreas wyglądają genialnie

Używanie sztucznej inteligencji do tworzenia propozycji nigdy nieistniejących filmów, seriali, gier czy innych przeróbek, to w ostatnim czasie bardzo popularny trend. Już kilka tygodni temu Maksym pisał o przeróbcez lat ’80 XX wieku. W sieci można znaleźć świetne zestawienie podobnych prac pokazujące wyimaginowane projekty kina dark fantasy lat ’80, ale tym razem zajmiemy się czymś innym.GTA San Andreas to jedna z najbardziej lubianych osłon w całej serii Grand Theft Auto. Wciąż po wielu latach od premiery ma całkiem dużą społeczność aktywnych graczy i dalej jest modowana. Np. przez autora z kanału StudioGameCam, który przygotował ogromny, przerabiający go na polskie klimaty (pojazdy, sklepy, reklamy, ubiór, waluta, stacje radiowe i wiele, wiele więcej). Nie dziwi więc, że ktoś zdecydował się na stworzenie przy pomocy sztucznej inteligencji (nie doprecyzowano, jakim konkretnie narzędziem) fotosów z nigdy nieistniejącego filmu GTA: San Andreas w stylu kina akcji lat ’90.