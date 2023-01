Osiedle rodem z PRL-u odwzorowane w The Sims 4. Przywołuje masę wspomnień

Musicie zobaczyć ten projekt.



Nawet jeśli nie było Wam dane żyć w „peerelowskiej” Polsce, to zapewne każdego dnia mijacie budynki pamiętające tamte niezbyt wesołe czasy. Sam przez osiem lat mieszkałem w bloku z wielkiej płyty, więc ta charakterystyczna zabudowa jest mi bardzo bliska – tak samo jak poczynania sąsiadów, które były doskonale słyszalne zza ściany. Jak się okazuje, teraz możecie pożyć w takiej atmosferze nawet wirtualnie. Wszystko to za sprawą ciekawego projektu stworzonego w grze The Sims 4 – wiele osób zapewne poczuje podczas tego dotyk nostalgii.





Typowe polskie blokowisko zostało odwzorowane w The Sims 4



Jak wyobrażacie sobie typowe polskie blokowisko? Zapewne w głowie części rodaków od razu pojawił się obraz kilku wysokich bloków (szarych lub pomalowanych po transformacji na jaskrawe kolory), pomiędzy którymi znajdują się tereny zielone, chodniki oraz place zabaw. Przynajmniej tak to wyglądało u mnie i obstawiam, że sporo internautów ma podobne wspomnienia – możecie się nimi podzielić w sekcji komentarzy, chętnie poczytam nieco o Waszych historiach związanych z typowym dla PRL-u budownictwem.



Jeśli przy okazji lubicie serię The Sims, to mam dla Was dodatkową ciekawostkę. Twórczyni internetowa o pseudonimie Milgemilge zdecydowała się na użycie swoich pokładów kreatywności w celu odtworzenia wyżej opisanego blokowiska w „czwórce”. Co prawda graczka nie pochodzi z Polski (a z Litwy), ale to raczej w niczym nie przeszkadza. Państwa znajdujące się w strefie wpływów ZSRR charakteryzowały się podobną architekturą socrealistyczną. Jeśli więc istnieją jakieś różnice, to nie zaburzają one ogólnego odbioru poniższej twórczości – przynajmniej tak mi się wydaje.







Na powyższym materiale zobaczyliście, że dziewczyna nie ograniczyła się wyłącznie do zbudowania bloku (swoją drogą świetnie odwzorowanego), ale także okolicznych atrakcji. Nie zabrakło niewielkiego terenu zielonego z zaniedbanym placem zabaw znajdującym się w jego centrum (opony i drążki zapewne też kojarzy sporo osób). Poza tym ujrzeć można garaże, wszechobecne graffiti oraz wnętrze jednego z mieszkań, które jest odwzorowaniem układu pomieszczeń, w którym swego czasu mieszkała Milge.



Kuchnia (będąca rzecz jasna także jadalnią), salon, jadalnia, ubikacja – te miejsca także przywodzą na myśl czasy sprzed/krótko po transformacji ustrojowej. Dalsza część filmiku stanowi przeprojektowanie tych pokoi na nieco nowocześniejszą i przystępniejszą wersję. Przy okazji YouTuberka komentuje cały proces i opowiada nieco o swoim dzieciństwie na typowym blokowisku – to również część nostalgicznej podróży.



Pomijając wszystkie wspomnienia, to projekt wygląda po prostu na dobrze zrealizowany i dopieszczony w każdym aspekcie. Osobiście często zwracam uwagę na szczegóły i trzeba przyznać, że osiedle zbudowane w The Sims 4 zawiera ich mnóstwo. Ucieszą się więc z tego nie tylko osoby zamieszkujące kiedyś bloki z wielkiej płyty, ale po prostu zwykli gracze „simsów”. Jeśli chcecie skorzystać z przedsięwzięcia na swoim komputerze, to pozostaje Wam wsparcie twórczyni na portalu Patreon.







Zyskacie wtedy dostęp zarówno do „Eastern European Block”, jak i wielu innych architektonicznych projektów przez nią realizowanych – jest ich naprawdę mnóstwo, Milge specjalizuje się w domach i to naprawdę dopracowanych i klimatycznych. Niektóre jej prace są dostępne za darmo w Sims 4 Gallery, więc jeśli gracie w „czwórkę” (warto pamiętać, że gra jest od pewnego czasu dostępna zupełnie bezpłatnie), to koniecznie sprawdźcie tę sekcję. Jeśli nie, to po prostu obejrzyjcie materiały dostępne na kanale dziewczyny.



