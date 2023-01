CD PROJEKT RED szuka testerów gier. Rusza RED Playtesting

RED Playtesting - zapisz się i testuj gry CD PROJEKT RED

Twórcy Cyberpunk 2077, serii gier Wiedźmin oraz GWINTA: Wiedźmińskiej Gry Karcianej, ogłosili właśnie nową inicjatywę skierowaną do społeczności graczy. Ruszył zapisy do programu RED Playtesting.CD PROJEKT RED od czasu nieudanej premiery Cyberpunk 2077 stara się odbudować swój wizerunek. Teraz firma otwiera się na graczy chcąc wysłuchać ich wrażeń i przemyśleń.Jak informuje CD PROJEKT RED, program RED Playtesting skierowany jest do wszystkich fanów i fanek gier wideo chcących uczestniczyć “od kuchni” w procesie tworzenia nowych produkcji studia. W trakcie playtestów zespół badawczy będzie zbierać cenne uwagi uczestników i uczestniczek, które następnie posłużą do ulepszenia wybranych elementów tworzonych przez studio gier oraz przystosowania ich do wymagań i oczekiwań graczy na całym świecie.Jak zapisać się do programu? Udział w programie jest bezpłatny, ale to chyba nic zaskakującego. Polskie studio zapewnia, że do RED Playtesting może zapisać się każda osoba powyżej 16. roku życia, która posiada konto na platformie GOG Tutaj ważna uwaga - testy będą odbywać się stacjonarnie w siedzibie studia CD PROJEKT RED w Warszawie, a w późniejszym czasie — także w innych lokalizacjach. Studio będzie kontaktowało się z wybranymi kandydatami i kandydatkami, biorąc pod uwagę ich profil gracza oraz tematykę aktualnie prowadzonych badań.Więcej informacji na temat programu RED Playtesting oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na oficjalnej stronie Źródło: CD PROJEKT RED