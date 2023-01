Gracze zabrali się za naprawę next-genowego Wiedźmina 3

Zaczęły pojawiać się ciekawe modyfikacje.



Społeczność graczy postanowiła zabrać się za tworzenie modyfikacji do next-genowej wersji Wiedźmina 3 - niektórzy nie są bowiem zadowoleni z pracy wykonanej przez oryginalnych deweloperów. Dzięki fanowskim poprawkom można chociażby znacznie usprawnić działanie ray tracingu, na co czekało naprawdę sporo osób.





Sieć zapełnia się modyfikacjami do next-genowego Wiedźmina 3



Dokładnie miesiąc minął od debiutu next-genowej aktualizacji do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Posiadacze konsol nowej generacji są teraz w stanie doświadczyć najnowszych przygód Geralta w nieco ładniejszej odsłonie - wszystko to ze względu na zwiększenie rozdzielczości niemalże wszystkich tekstur. Wiele osób odradza jednak instalowanie patcha, gdyż wiele wskazuje na to, że CD PROJEKT RED nie poradziło sobie do końca z kwestiami optymalizacyjnymi.



Na ten aspekt narzekają przede wszystkim "pecetowi" użytkownicy. Doczekali się oni nawet dwóch pomniejszych łatek mających na celu poprawę jakości głównej aktualizacji. Nadal jednak pojawiają się irytujące niedogodności, więc gracze postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. Internet powoli zapełnia się modyfikacjami stanowiącymi odpowiedź na niezadowolenie konsumentów.



Ciekawą modyfikacją jest chociażby Optimized Raytracing, która ma na celu zniwelowanie spadków klatek na sekundę w momencie aktywacji ray-tracingu, czyli globalnego oświetlenia w czasie rzeczywistym. Jeśli więc do tej pory narzekaliście na optymalizację next-genowego Wiedźmina 3, to ta poprawka stworzona przez gracza o pseudonimie AliNT może przynieść Wam znaczną ulgę.







Warto przy okazji zaznaczyć, że twórca nie dotykał żadnych innych aspektów produkcji. Mowa więc wyłącznie o poprawie aspektu optymalizacyjnego. Jeśli już przy tego typu modyfikacjach jesteśmy, to równie interesująco prezentuje się RT Fidelity - dzieło społeczności usprawniające samo działanie wyżej wspomnianego raytracingu.



Po jego instalacji możemy spodziewać się braku występowania wkurzającego problemu, który powodował znikanie cieni oraz słabą jakość odbić i oświetlenia podczas wyświetania przerywników filmowych. Te dwa usprawnienia bez wątpienia są koniecznością dla osób chcących doświadczyć next-genowego Wiedźmina 3 w jego pełnej krasie.



Trudno bowiem stwierdzić, kiedy CD PROJEKT RED zdecyduje się na wydanie obszerniejszej aktualizacji naprawiającej szereg problemów. Opublikowane dwie łatki nie zdziałały bowiem cudów i użytkownicy nadal narzekają na liczne problemy, także te zabierające radość z zabawy.



Odpowiedzią są więc modyfikacje - te można rzecz jasna pobrać zupełnie bezpłatnie.



Źródło: Nexus Mods