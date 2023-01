Koleżanka z gry MMO mu nie odpisała. Zadzwonił na policję, ale było za późno

Historia bez happy endu.

Istnieje zapewne wiele podobnych historii ze szczęśliwym finałem, jednak tym razem niestety doszło do tragedii., miłośnik MMO o nazwie, był poważnie zaniepokojony faktem, że jegonie odpowiadała na jego wiadomości w grze przez blisko dwa dni. Mężczyzna o imieniu Eyal po konsultacji z innymi graczami, którzy wcześniej nawiązali relacje z(to pseudonim kobiety w grze), postanowił podzielić się swoimi obawami ze Szkocką policją 3 stycznia tego roku. Przesadził? Niekoniecznie. Przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości nie mieli dla niego dobrych wieści.- tłumaczył zdruzgotany Eyal Elhadad.

"Po tym, jak nie mogłem się z nią skontaktować przez prawie dwa dni, nie miałem innego wyjścia, jak tylko wezwać policję w Szkocji oraz poprosić o pomoc osobę, która wyprowadzała jej psy. Błagałem ich, aby sprawdzili, co się z nią dzieje, ponieważ wszyscy bardzo się martwiliśmy. Chciałem tylko wiedzieć, czy wszystko w porządku"

"Rozmawialiśmy z Lauren codziennie przez ostatnie cztery lata, więc to, że nie odpowiadała na moje wiadomości ani nie logowała się do gry, bardzo zmartwiło mnie i innych członków naszej wirtualnej rodziny. To było bardzo nie w stylu Lauren. Wymieniliśmy wiadomości w Nowy Rok, a potem kontakt się urwał."

Ostatnia rozmowa Izraelczyka (MTA) ze Szkotką (ValkyrieSoar). | Źródło: Daily Record51-latek dodał:36-latka samotnie wychowująca dwójkę dzieci została znaleziona martwa w swoim domu w Edgar Crescent przez osobę wyprowadzającą jej psy. Nastąpiło to w dniu, w którym Izraelczyk zgłosił sprawę na policję i poprosił o pomoc.Policja wszczęła dochodzenie w sprawie śmierci Lauren, którą obecnie traktuje jako niewyjaśnioną.Rodzina Lauren w udzielonym wywiadzie przekazała, że nie mogą pogodzić się z jej śmiercią. Mama Lauren, Iris Black, która mieszka w Irlandii Północnej, powiedziała, że jest zdruzgotana tym, co się stało.Eyal zapowiedział przybycie na pogrzeb kobiety, podobnie jak wielu innych jej znajomych z gry.Źródło: Daily Record