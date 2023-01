GTA w Polsce! Ogromny darmowy mod zmienia San Andreas nie do poznania

Żabka, Orlen, Pudzian, Najman, Polonez i wiele więcej.



Nawet starsze odsłony serii GTA wciąż cieszą się dużą popularnością. W Polsce z klasycznych części dużą sympatią darzone jest przede wszystkim GTA: San Andreas. Gra ukochana chociażby przez internetowego twórcę Klocucha, który nawet w grudniu wydał kolędy z teledyskiem w GTA: SA (oczywiście treść była bardzo specyficzna). Od początku (poza dodatkiem do pierwszego GTA) każda kolejna część Grand Theft Auto rozgrywa się w miastach wzorowanych na aglomeracjach z USA. Fani z Polski, którzy chcieliby poczuć bardziej swojskie klimaty mogą posiłkować się jedynie modami. Ten konkretny wydany w styczniu w nowej wersji wbija w fotel. Zamienia całe GTA: San Andreas nie do poznania na mocno polską miejscówkę.



Wiele miesięcy wytężonej pracy zaowocowało ogromnym projektem polskiego GTA: SA

To oczywiście fanowska modyfikacja, więc mogą pojawić się pewne błędy, jednak podchodzący ze Śląska autor (a tak przynajmniej sądzę po jego gwarze i akcencie) postarał się o eliminacje jak największej ilości usterek i zadbanie o to, aby wszystkie misje były możliwe do przejścia. Od czasu premiery pojawiła się już nawet pierwsza łatki. Poza polskimi klimatami, w modzie znajdziemy też usprawnienia graficzne czy dodatki w mechanice i interfejsie, więc to kompleksowa paczka nie tylko pod względem podmiany treści. Autor część grafiki czy odgłosów wykonał w pełni własnoręcznie, a w innych przypadkach bazował na już dostępnych zasobach w sieci czy innych modach. Co udało mu się zlokalizować do polskiej wersji?



Modyfikacja zmienia na polski klimat nawet bardzo małe szczegółowe aspekty GTA: SA

W zasadzie niemal wszystko. Ciągle mamy modele budynków z GTA: SA czy palmy, ale pojazdy i w zasadzie wszystkie znaczące tekstury zostały podmienione. I nie tylko to. Należy tylko zaznaczyć, że w modyfikacji znajdziemy nie tylko dosłownie polskie marki, ale też zagraniczne, jednak szeroko obecne w naszym kraju. Sterowana przez nas postać i przechodnie mogą mieć ubrania spotykane w Polsce, szyldy i reklamy, a także plakaty (w tym wyborcze) zostały podmienione na znane nam marki (np. Ruch, Żabka, Biedronka, jest nawet reklama z Pudzianem), choć w niektórych przypadkach obrandowanie jest jeszcze mocniejsze (chociażby stacje paliw Orlen lub restauracje McDonalds).





Kiedy widzimy policję, straż pożarną czy pogotowie, to również w spotykanych w Polsce pojazdach. Nawet samo umundurowanie służb zostało podmienione. A w przypadku policji słyszymy z megafonu helikoptera wezwania do poddania się w języku polskim. Kojarzycie interaktywne obracające się dolary? Teraz to 2 złote. Wiele pracy zostało włożonej w pojazdy.





Znajdziemy chociażby takie jak mały i duży Fiat, Polonez, BMW, Daewoo Tico, Fiat Multipla, Volkswagen Passat, rowery składaki, kombajn Bizon, polskie motorowery, ciężarówki wiozące towary polskich marek (np. Man z naczepą Lidla), popularne w Polsce taksówki (np. Skody z logo Ubera), samoloty linii LOT, posiągi PKP Intercity i wiele więcej. Niejednokrotnie osiągi pojazdów zostały zmodyfikowane, aby odpowiadać realnym. Prowadząc auta można nawet posłuchać polskich stacji radiowych. W tle widać też chociażby kontenery Remondis albo obiekty ochraniane przez Solid Security, a tablice rejestracyjne wcale nie są z USA.



Pobierz za darmo GTA San Andreas - MegaPolandPack 2.0 i zamień USA na Polskę w GTA

Jeśli chcielibyście wcielić się w CJa z jasną karnacją i mając na sobie koszulkę Biedronki przejechać się BMW należącym do Big Smokea na hamburgery z McDonalds, a w tle słuchać Radia Pogoda, mijać po drodze stacje Orlenu i policje w radiowozie KIA, to GTA San Andreas - MegaPolandPack 2.0 umożliwi wam to wszystko i o wiele więcej. A później możecie udać się na lokalny ring i poboksować się z Najmanem. Brzmi świetnie!