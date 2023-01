Fani wyścigów mają na co czekać. GeForce Now otrzyma wsparcie kierownic

Racesim nawet bez mocnego PC!



Już wkrótce usługa Google Stadia przejdzie do historii, ale konkurencja na czele z Nvidia GeForce Now i Xbox Cloud Gaming (część Xbox Game Pass Ultimate) prężnie się rozwija. Niestety wszystkie trzy borykają się z pewnym problemem. Wielbiciele gier wyścigowych mogą co najwyżej sterować pojazdami za pomocą gamepada (ewentualnie klawiatury i myszki u Nvidii i Google, Microsoft nie wspiera jeszcze tego tandemu), choć wielu preferuje kierownice. W przypadku Nvidia GeForce Now ma się to zmienić. Można powiedzieć, że GeForce Now powoli staje się coraz bardziej samochodowy. W końcu poza tematem kierownic, GFNow zmierza do samochodów z Android Automotive.



Nvidia przyznaje, że gracze chcą obsługi kierownic w GeForce Now, więc zajmie się tym tematem

Porównanie dostępnych planów abonamentowych Nvidia GeForce Now / Foto: Nvidia



Podczas briefingu Nvidii przeprowadzanego z dziennikarzami z różnych krajów, padło pytanie o możliwość ewentualnego wprowadzenia obsługi kierownic do GeForce Now. Miłym zaskoczeniem było stwierdzenie, że Nvidia zauważyła bardzo duże zapotrzebowanie na kierownice ze strony graczy i to kwestia często poruszana przez społeczność. Firma rzeczywiście chciałaby wprowadzić obsługę kierownic, ale nie podano żadnych konkretnych terminów ani nawet przybliżonych. Znając dotychczasowe posunięcia Nvidii, jestem pewien, że to nie rzucanie od tak luźnych słów, a faktyczna droga do wprowadzenia funkcji. W końcu w innych przypadkach bywało podobnie.



GeForce Now ma w bibliotece sporo tytułów wyścigowo-samochodowych, więc kierownica się przyda

Będzie to świetna właściwość szczególnie z nowym wariantem abonamentu GeForce Now Ultimate i specjalnymi serwerami o wydajności RTX 4080 oraz łączem zapewniającym niskie opóźnienia., Byłaby to gratka dla amatorów samochodówek symulacyjnych, którzy chcą mieć wysoką jakość grafiki i płynną animację niezbędną do dobrych wrażeń z wirtualnego samochodu lub motocykla. Tym bardziej, że już teraz w bibliotece tytułów zgodnych z GeForce Now (jest ich ponad 1500) znajdziemy sporo zarówno zręcznościowych jak i symulacyjnych produkcji.



