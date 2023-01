Epic Games Store rozdaje cyberpunkową grę od polskich deweloperów

Ciekawa oferta.



Już za kilka godzin pojawi się nowa darmowa oferta na Epic Games Store - gracze po raz kolejny będą mieli możliwość odebrania dwóch interesujących tytułów. Tym razem postawiono na produkcje niezależne, z których obecności ucieszą się przede wszystkim osoby lubujące się w futurystycznych klimatach oraz wspierające polską branżę gamingową. Czego dokładnie możemy się spodziewać?



Kolejne darmowe gry już zmierzają do Epic Games Store

Akcje rozdawnicze raczej już nikogo nie dziwią - dlatego też nie zamierzam zbyt długo się nad nimi rozwodzić. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów tytułowej promocji, to warto przypomnieć, iż można jeszcze skorzystać z tej rozpoczętej tydzień temu. Wystarczy udać się do Kerbal Space Program oraz samodzielny dodatek Aiko's Choice do gry Shadow Tactics - niedługo stanie się to niemożliwe, więc lepiej uczynić ten krok już teraz.



Równo o godzinie 17:00 powyższe pozycje zostaną zastąpione przez kolejny zestaw. Poniżej znajdziecie szczegółowy opis nowego rozdawniczego zrzutu.



First Class Trouble to dosyć niszowa gra od duńskiego studia Invisible Walls, która wyróżnia się na tle innych produkcji kilkoma elementami. Przede wszystkim jest to pozycja skierowana do osób preferujących zabawę po sieci - wraz z kilkoma znajomymi wcielamy się w nielicznych pasażerów, którym udało się przetrwać skutki awarii sztucznej inteligencji na luksusowym statku kosmicznym. Zadanie jest proste - zresetować AI zanim mordercze androidy (którymi też mogą sterować gracze) przejmą kontrolę nad całym systemem.



Oczywiście kluczem do zwycięstwa jest kooperacja, ale także taktyka i refleks - niektóre osoby mogą bowiem tylko udawać przyjaciół, a tak naprawdę być złowrogim androidem. Ważną funkcjonalnością jest niewątpliwie zaimplementowany system czatu głosowego pozwalający na rozmowę wyłącznie z tymi ludźmi, którzy znajdują się w naszym pobliżu. Premiera gry odbyła się we wrześniu 2022 roku.



Gamedec to natomiast tytuł od polskich deweloperów ze studia Anshar Studios. Mamy tu do czynienia z cyberpunkowym RPG na podstawie popularnej prozy Marcina Przybyłka. Wcielamy się tam w detektywa, który aktywnie bada przestępstwa popełniane w wirtualnych światach - akcja toczy się bowiem w XXII wieku, kiedy to mieszkańcy spędzają coraz mniej czasu w prawdziwym świecie. Ucieszą się z pewnością fani nieliniowej fabuły oraz dystopijnego klimatu.