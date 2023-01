Pamiętacie kultowego Węża ze starych Nokii? Teraz zagracie w niego w Minecrafcie

Projekt, który przywołuje masę wspomnień.

Jeden z graczy Minecrafta postanowił podjąć się realizacji dosyć ambitnego projektu. Mowa tu bowiem o odtworzeniu kultowej gry Wąż, którą zapewne wiele osób kojarzy ze starych telefonów marki Nokia - użytkownik dokonał tego na podstawowej wersji produkcji i nie posługiwał się jakimikolwiek modyfikacjami. Przyjrzyjmy się bliżej temu nietypowemu przedsięwzięciu.Niejednokrotnie informowaliśmy Was o kreatywności graczy. Stosunkowo niedawno przedstawiliśmy szczegóły fanowskiego remake'u Fallouta 2 w trójwymiarze oraz zaprezentowaliśmy opuszczone miasto zbudowane w Minecrafcie. Teraz po raz kolejny zwrócimy się w stronę popularnej produkcji od studia Mojang - tamtejsza społeczność nie przestaje bowiem zaskakiwać, co jest rzecz jasna bardzo dobrą wiadomością.Internauta kryjący się pod pseudonimem "mattbatwings" tak naprawdę swoją działalność opiera na kreowaniu mechanizmów z wykorzystaniem redstone'a. Na jego kanale znaleźć chociażby gręczy interfejsy użytkownika - wszystko to odtworzone w podstawowej wersji Minecrafta . Twórca publikuje także poradniki prezentujące tajniki "prądu" występującego w tymże tytule - bez wątpienia posiada on niezbędną wiedzę w tym temacie.Najnowszym przedsięwzięciem mężczyzny jest. Realizacja projektu zajęła mu dosyć długo, bo kilka tygodni - wszystko to ze względu na skomplikowany mechanizm oraz brak wykorzystania jakichkolwiek modyfikacji. Gracz musiał zaimplementować wiele systemów odpowiadających za np. kontrolowanie znikania ogona, gdy ten wyjdzie poza zbudowany ekran. Nie brakuje rzecz jasna mechaniki wydłużania się węża wskutek jedzenia jabłek.

Jeśli zaś chodzi o sposób sterowania, to odbywa się ono- każda z nich odpowiada za zmianę kierunku poruszania się węża. Skonstruowanie tego elementu należało do niezwykle trudnych, bowiem twórca musiał wymyślić sposób na to, by mechanizm wykrywał wyłącznie pojedyncze nadepnięcie na płytkę - są one bowiem blisko siebie, więc zdarza się, że użytkownik przez przypadek aktywuje dwie z nich. Ten błąd udało się na szczęście wyeliminować.Trzeba przyznać, że mamy więc do czynienia z naprawdę ambitnym projektem, który jest kolejnym dowodem na kreatywność społeczności. Ważne jest też to, iż mapę z powyższego materiału możecie pobrać zupełnie bezpłatnie - chociażby z Planet Minecraft Źródło: YouTube