Netflix ma w swojej ofercie jedną z najlepszych gier 2022 roku

Okazuje się, że Netflix nie planuje rezygnować z inwestowania w gry mobilne. Ogłoszono bowiem właśnie kolejną produkcję, z której mogą korzystać wszyscy subskrybenci usługi - mowa o Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge. Co ciekawe, jest to jeden z najlepszych ocenianych tytułów ubiegłego roku, który przyciągnął ogromną rzeszę fanów. Teraz macie go w cenie dowolnego pakietu usługi.



Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge już na Netflixie

Najnowsza aktualizacja biblioteki ma jednak szansę nieco zmienić ten stan rzeczy. Netflix poinformował, że konsumenci mogą już bez dodatkowych opłat zagrać w Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge - pozycję, która zadebiutowała na rynku w czerwcu 2022 roku i podbiła serca fanów chodzonych bijatyk (beat'em up) oraz została okrzyknięta jedną z najlepiej ocenianych gier jeśli chodzi o minione dwanaście miesięcy.



Jeśli więc lubicie Wojownicze Żółwie Ninja oraz stylistykę pixel artu, to zapewne ucieszycie się na wieść dodania tejże gry do oferty Netflixa. Musicie się przygotować na obserwowanie akcji z bocznej perspektywy i przemieszczania się w lewo lub w prawo po kolejnych poziomów. Zadaniem gracza jest rzecz jasna sterowanie żółwiami i pokonywanie zróżnicowanych wrogów za pomocą zwykłych ciosów, jak i umiejętności specjalnych.



Standardowa wersja produkcji na komputery osobiste kosztuje 89,99 złotych, więc możecie sporo zaoszczędzić jeśli i tak jesteście aktywnymi subskrybentami Netflixa. Gra jest bowiem dostępna bez jakichkolwiek dodatkowych opłat i nie oferuje mikropłatności. Warto jednak zaznaczyć, że zabawa na ekranie smartfona może być jednak dosyć irytująca - dlatego też twórcy zachęcają do wyposażenia się w bezprzewodowy kontroler, by sterowanie bohaterami było przyjemniejsze.



Jeśli więc tęsknicie za kultową kreskówką z lat 80. to koniecznie zajrzyjcie do biblioteki Netflixa. Obecnie usługa oferuje już możliwość zagrania w kilkadziesiąt produkcji - 2023 rok ma ponadto oferować w kolejne aktualizacje i ogłoszenia jeśli chodzi o gamingowy segment streamingowego giganta.



Widzowie nadal jednak czekają na przyzwoite filmy i seriale oryginalne.



