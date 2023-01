Gra Diablo jako film dark fantasy z lat 80' XX wieku, który nigdy nie powstał

Robota sztucznej inteligencji.

Diablo jako film dark fantasy z lat 80' XX wieku

W serwisie internetowym YouTube pojawił się nowy interesujący trend związany z wykorzystaniem sztucznej inteligencji do generowania obrazów. Od jakiegoś czasu w sieci publikowane są coraz to kolejne filmy, przedstawiające to, jak wyglądałyby popularne gry komputerowe i filmy, gdyby nakręcono je w latach 80' XX wieku w stylu. Żadne z dzieł nie prezentuje się chyba tak dobrze, jakOd grudnia 2022 roku w Internecie można znaleźć wiele serii tematycznie zestawionych ze sobą grafik, wyglądających jak klatki z filmu dark fantasy z końcówki ubiegłego wieku. Widzieliśmy już jak "Shreka" i "Władcę Pierścieni" w tym klimacie wyobraża sobie SI. Teraz uwagę internautów zwraca kultowa gra Diablo.Tak jak wspomniałem, sztuczna inteligencja wykorzystywana jest do generowania klatek z filmu. Twórcy wpisują odpowiednią komendę, na podstawie której specjalny algorytm generuje obraz. Efekty są doprawdy zaskakująco dobre.W kolejnych ujęciach są widoczni:0:00 - Wojownik0:05 - Szkielety wojownicy0:10 - Rzeźnik0:15 - Deckard Cain0:20 - Czarnodziej0:25 - Griswold0:30 - Na-Krul0:35 - Gillian0:40 - Tristram0:45 - Lazarus0:50 - Ogden0:55 - Rycerze Piekła1:00 - Pepin1:05 - Adria1:10 - Król Szkieletów1:15 - Człowiek Kozioł1:20 - Wirt1:25 - Farnham1:30 - Łotrzyk1:35 - Katedra1:40 - Droga do Piekła1:45 - DiabloNiezwykle klimatycznie prezentuje się zwłaszcza klatka z Tristram, prawda?Aż przypomniałem sobie, że premiera Diablo 4 odbędzie się już w tym roku. Data premiery Diablo 4 została przecież ujawniona w grudniu 2023 roku, a sama produkcja zapowiada się iście smakowicie.PS podrzucam Wam jeszcze wzmiankowane materiały wideo dotyczące "Władcy Pierścieni" "Shreka". Całą resztę znajdziecie bez problemu samodzielnie.Źródło: YouTube