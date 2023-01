Microsoft nie posiada praw do zakończenia Minecrafta. Dlaczego?

Ciekawostka, o której nie mieliście pojęcia.

W sieci pojawiła się nietypowa historia związana z Minecraftem

(For those who like a little evidence with their story, here’s the original contract, which I refused to sign when I wrote the ending in 2011, and refused to sign again when Microsoft bought Minecraft in 2016.) pic.twitter.com/u0zXUYu7tY — Julian Gough (@juliangough) January 5, 2023

Jeśli kiedykolwiek dotarliście do zakończenia gry Minecraft, to zapewne dostrzegliście intrygujący wiersz, który pojawia się tuż przed napisami zawierającymi nazwiska twórców. Okazuje się, że prawa do tego utworu nadal posiada jego oryginalny twórca, Julian Gough - swego czasu zdecydował się on na odmowę sprzedaży spisanych przez siebie słów Microsoftowi. Mamy więc do czynienia z naprawdę interesującą historią - przyjrzyjmy się więc jej szczegółom. Minecrafta - wbrew obiegowym opiniom - da się przejść, ale potem rzecz jasna nadal można kontynuować zabawę. Pokonanie końcowego przeciwnika pozwala na przeczytanie intrygującego poematu stanowiącego niejako uwielbienie gracza, któremu udało się zajść naprawdę daleko. Za to dzieło odpowiada Julian Gough (jest on obecny w napisach końcowych) - mężczyzna postanowił po latach podzielić się niezwykłą historią dotyczącą losów wiersza obecnego w kultowej grze.Na Twitterze opublikował niezwykle obszerną serię wpisów, których lektura jest świetnym materiałem dla wszystkich fanów Minecrafta. Wszystko zaczęło się od rekrutacji autora przez samego Notcha, byłego szefa studia Mojang. Zażyczył on sobie, by produkcja otrzymała specjalny wiersz i fakt ten był wiadomy od dawna. Zaskoczeniem jest jednak to, żew momencie zakupu Minecrafta przez molocha w postaci Microsoftu.