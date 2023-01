Kod źródłowy kultowej gry Blood wyciekł do sieci

Gratka dla miłośników retro gamingu.

Kod źródłowy Blood udostępniony w sieci

Anonimowy leakster o pseudonimiewsławił się do tej pory między innymi udostępnieniem w sieci w ubiegłym roku garści prototypowych buildów gry Duke Nukem. Nie mamy pojęcia jak to robi, ale właśnie wszedł w posiadanie kodu źródłowego innego kultowego shootera z lat 90' XX wieku. Mowa o Blood od studia Monolith.Blood to pierwszoosobowa strzelanka wyprodukowana wspólnie przez 3D Realms i Monolith Productions ćwierć wieku temu. Produkcja wydana przez GT Interactive 31 maja 1997 roku wykorzystywała silnik graficzny Build w technologii 2.5 D. Tytuł ten cieszył się niemałą popularnością w momencie swojej premiery. Ciekawostka: jego wymagania sprzętowe to procesor Pentium 100 MHz, 16 MB RAM i 80 MB przestrzeni na dysku twardym. Teraz kod źródłowy Blood może przejrzeć każdy. Słowo-klucz: przejrzeć.Na rok przed oficjalnym udostępnieniem kodu źródłowego Blood w sieci, X0r_jmp wyprzedził posiadaczy praw autorskich do produkcji i zrobił to już teraz. W przeciwieństwie do poprzednich leaków dotyczących Duke Nukem, kod źródłowy Blood nie ma zawiera nic, co mogłoby być przydatne dla graczy lub modderów. Archiwum może zapewnić co najwyżej wgląd w proces twórczy i techniczny Monolith. Gra ma przecież od lat doskonałe porty jak NBlood i Raze.Uwagę zwraca plik BLOOD.txt zawierający dziennik zmian z informacjami o łatkach datowanych na styczeń 1995, czyli dwa lata przed debiutem produkcji. Wpis zawiera m.in. listę wrogów zaimplementowanych w grze, wraz z krótkim podsumowaniem ich stanu w pliku build. Dla twórców gier i fanów retro takie dane mogą być interesujące.Kod źródłowy Blood znajdziecie w tym miejscu . Pod tym samym adresem są też pliki dotyczące Duke Nukem 3D: Reloaded, Duke Nukem Forever 1996, Duke Nukem: Endangered Species i Duke Nukem Forever 2001.Źródło: x0r_jmp