Gry PC nie tylko w samochodach Tesli. GeForce Now wkrótce u androidowej konkurencji

Już wkrótce w samochodach z Android Automotive będzie można zagrać w pełnoprawne gry z PC. Jednak nie chodzi o lokalną Linuxową implementację podobną do tej z Tesli, a produkcje uruchamiane w chmurze Nvidia GeForce Now. Dzięki temu będzie można cieszyć się ustawionymi maksymalnymi detalami chociażby w Cyberpunku 2077, Dying Light 2, Far Cry 6, Metro Exodus, Crysis Remastered Trylogy czy w Wiedźminie 3. Obecnie w bibliotece zgodności GeForce Now jest ponad 1500 gier z różnych launcherów (głównie Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect, GOG, EA app/Origin), a aplikacja bądź wersja przeglądarkowa współpracuje z komputerami (Windows, macOS, Linux, ChromeOS), smartfonami i tabletami (Android, iOS/iPadOS) oraz smart TV (Android TV/Google TV, LG webOS, Samsung Tizen).



Już w tym roku będzie można zagrać poprzez GeForce Now w samochodach z Android Automotive

Usługa Nvidia GeForce Now będzie pierwszą tego typu cloud gamingową aplikacją dostępną na Android Automotive i to już w tym roku. Ma być obecna zarówno w samochodach na platformie Nvidia Drive jak i innych producentów (ale wciąż opartych o Android Automotive). Wśród pierwszych wdrożeń można wyróżnić auta takich koncernów jak Grupa Hyundai (poza główną marką Hyundai ma w swoim portfolio także Kia i Genesis), BYD oraz Polestar. W przypadku ostatniego producenta, zarówno w modelu Polestar 2 na Intelu jak i od razu wraz z premierą Polestar 3 z układami Nvidia Drive, który ma pojawić się w salonach w czwartym kwartale 2023 roku. Niestety poza Polestar 3, nie podano żadnych nawet przybliżonych terminów wdrożenia usługi Nvidia GeForce Now.





Jeśli macie obawy o bezpieczeństwo, to niepotrzebnie. Usługa grania w chmurze Nvidia GeForce Now nie będzie dostępna dla kierowcy podczas ruchu samochodu. Poza postojem będzie można ją aktywować jedynie na tylnych miejscach pasażerów. Na materiale wideo pokazano zgodność z przewodowym gamepadem mniejszej firmy jak i bezprzewodowym kontrolerem Microsoft Xbox Series. Krótki klip zachwala też, że dostęp do GeForce Now może być ciekawym sposobem na zabicie czasu dla kierowcy (znacznie bardziej wciągającym niż chociażby słuchanie radia) np. podczas oczekiwania przy korzystaniu z szybkiej ładowarki samochodów elektrycznych.



Źródło i foto: Nvidia / 9to5google

Najpierw w autach grupy Hyundai, BYD i Polestar.